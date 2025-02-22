TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. TSK'ya ait jetler Irak'ın kuzeyini hedef aldı. Gara'da tespit edilen hedefleri bombalayan savaş uçakları, çok sayıda PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB'DEN OPERASYON AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
TERÖR İNLERİ YERLE BİR!
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye için yaptığı çağrının ardından başlayan barış sürecinin nasıl şekilleneceği merak konusu. İmralı'yı 2 kez ziyaret eden DEM Parti heyeti, son olarak Irak'ın Erbil kentine giderek Barzani'den sürece ilişkin görüş ve önerilerini aldı. Görüşmeler tamamlandıktan sonra Öcalan'ın şubat ayında bir çağrı yapması bekleniyor. Öcalan'ın mesajında 'silah bırakma' çağrısı olup olmayacağı merak ediliyor. DEM Parti heyetiyle yaptığı ilk görüşmeden sonra açıklama yapan PKK elebaşı Öcalan, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici ve aciliyet kazanmıştır. Bahçeli'nin çağrısını son derece pozitif karşılıyorum. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrı yapmaya hazırım" mesajını göndermişti.