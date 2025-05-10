TSK'nın gölge gücü Bordo Bereliler! TGRT Haber'den çok özel görüntüler

TGRT Haber'in "Hafta Sonu Haberleri" programında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en seçkin birliği Bordo Bereliler'in eğitim süreçleri ve operasyonel yetenekleri detaylı bir şekilde ele alındı. Bordo Berelilerin eğitim alanına giren TGRT Haber muhabiri Mevlüt İşli, TSK’nın göz bebeği olan Bordo Berelilerle bir gün geçirerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

TSK’nın gölge kuvveti olan Bordo Bereliler, muharebe alanında yaralıya müdahale edebilecek seviyede "paramedik" eğitimi alıyor ve Özel Kuvvetler Komutanlığı Sıhhiye Simülasyon Eğitim Merkezi'nde gerçekçi senaryolarla hazırlanıyor. TGRT Haber muhabiri Mevlüt İşli ve kameraman Burak Taştan, Bordo Berelilerin yuvasına misafir oldu ve çok özel görüntülere imza attı.