TSK'nın kurduğu köprüde test geçişi: Heyelan yıkmıştı

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen heyelanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tamamlanan panel köprüde test geçişleri yapıldı.

Heyelan nedeniyle hasar gören Entegre Katı Atık Tesisi'nin yukarı kısmında ve Bağışlı köyü Yağmurlu mezrasında yapılan alternatif yollardan araç geçişleri kontrollü sağlanmaktadır.

Yaklaşık 3 gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri ve 2. Ordu Komutanlığı tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde panel köprü tamamlanmış ve test geçişleri yapılmıştır.