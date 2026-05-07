Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

TSK'nın kurduğu köprüde test geçişi: Heyelan yıkmıştı

Hakkari-Van kara yolundaki heyelanın ardından ulaşımı yeniden sağlamak için bölgede yeniden yapılan köprüde test geçişleri gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve 2. Ordu Komutanlığı tarafından yaklaşık 3 gündür sürdürülen çalışmalar kapsamında köprünün kurulumu tamamlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
TSK'nın kurduğu köprüde test geçişi: Heyelan yıkmıştı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 18:35

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen heyelanın ardından bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından yapımı tamamlanan panel köprüden test geçişleri yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

TSK'nın kurduğu köprüde test geçişi: Heyelan yıkmıştı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen heyelanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tamamlanan panel köprüde test geçişleri yapıldı.
Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Akçalı köyü mevkiinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanmıştır.
Heyelan nedeniyle hasar gören Entegre Katı Atık Tesisi'nin yukarı kısmında ve Bağışlı köyü Yağmurlu mezrasında yapılan alternatif yollardan araç geçişleri kontrollü sağlanmaktadır.
Tatlı köyünün aşağı kısmında belirlenen alternatif güzergahta çalışmalar devam etmektedir.
Yaklaşık 3 gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri ve 2. Ordu Komutanlığı tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde panel köprü tamamlanmış ve test geçişleri yapılmıştır.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri köprüye bağlantı yollarını tamamladıktan sonra köprü faaliyete geçecektir.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
TSK'nın kurduğu köprüde test geçişi: Heyelan yıkmıştı


Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Akçalı köyü mevkiinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanda kara yolunun kapanması nedeniyle durdu. nedeniyle hasar gören Entegre Katı Atık Tesisi'nin yukarı kısmında ve Bağışlı köyü Yağmurlu mezrasında yapılan alternatif yollardan araç geçişleri kontrollü sağlanırken, Tatlı köyünün aşağı kısmında belirlenen alternatif güzergahta da çalışmalar sürüyor.

TSK'nın kurduğu köprüde test geçişi: Heyelan yıkmıştı

3 GÜNDÜR SÜREN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Yaklaşık 3 gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri ve 2. Ordu Komutanlığı tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Panel köprünün bugün akşam saatlerinde tamamlanmasının ardından test geçişleri yapıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri köprüye bağlantı yollarını tamamladıktan sonra köprü faaliyete geçecek.

TSK'nın kurduğu köprüde test geçişi: Heyelan yıkmıştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de sağanak hayatı felç etti!
ETİKETLER
#ulaşım
#heyelan
#tsk
#Panel Köprü
#Hakkari Van Yol Durumu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.