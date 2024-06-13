Tüketicilerden galericilere tarihi ders! Ticaret Bakanlığı devrede: Fiyat artış oyunları bitti

13 Haziran 2024 15:53 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 15:57

Son yıllarda enflasyon bahane gösterilerek sürekli artan araç fiyatlarından dolayı ikinci el araba fiyatları sıfır araçlardan daha pahalı hale gelmişti. Balon gibi şişen fiyatların olduğu piyasa yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Uzun süre galericilerden araç alım noktasında sorun yaşayan vatandaşlar, şu anda azalan fiyatlara rağmen galericilerden araç alımını iyice durdurdu. Galericilik sektöründe iş yapan vatandaşlar ise bu durumdan oldukça şikayetçi.

Sürekli indirim yapmamıza rağmen satış gerçekleştiremiyoruz diyen galericiler, böyle giderse galericilik diye bir meslek kalmayacak dedi. Azalan fiyatlara rağmen vatandaşların ikinci el arabalara talebinin olmamasını tgrthaber.com’a değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu çok önemli mesajlar verdi.

Ahmet Ağaoğlu, tgrthaber.com özel haberler editörü Emir Yücel ile yaptığı röportajda şu ifadeleri kullandı:

“TÜKETİCİ ADETA DERS VERİYOR”

Galericiler, bayilerle anlaşıp sıfır araçları alıp stok yapıyorlardı. Liste fiyatının çok üstünde satış gerçekleştirdiler. Bazı galericiler de zorunlu aksesuar adı altında fahiş bedelleri fiyata ekliyorlardı. Aynı sorun konut piyasasında da var. Şu anda konut kredi faizleri yükseldi. Kimse fahiş fiyatlarla konut almak istemiyor. Bir seneden fazladır ilanda olan konutlar var. Fırsatçılar her ay alışmış bir şekilde fiyatlarını arttırıyor, satamayınca da yakınmaktan başka çareleri kalmıyor. Tüketici, bu fahiş fiyatlarla ürün satanlara adeta ders veriyor.

Sıfır araçlarda da kampanya var, artan maliyetlere rağmen indirimler yapılıyor. Daha önce zararına mı çalışıyordunuz, ya da daha önce yüksek kar marjlarıyla çalışıyordunuz diye düşünür insan. Galericiler yakın geçmişte araç almak isteyen müşterilere yaptıkları fiyat zulmünün bedelini ödüyor şu anda.

"GERÇEK RAKAMLARA DÖNÜŞLER BAŞLADI"

Şu anda ikinci el araçlar gerçek fiyatlarına düşüyor, düşmeye de devam edecek. Ancak vatandaşlar şu anda galericilerden araç almıyor. Önce vatandaşın otomotiv sektörüne olan kırgınlıklarının dinmesi gerekiyor. Ondan sonra tüketiciler birikimini ortaya koyup araçlarını alacaktır.

Liste fiyatlarının altına fırsat fiyatlarıyla satış yapanlar alıcı bulabiliyor. Bu bir nevi tüketicinin de cezalandırması olarak görüyorum. Tabi ki kamu otoritesinin de getirdiği önlemler işe yaradı. Kamu otoritesi, tüketici ve piyasa birlikte çalıştı. Bu çalışmaların sonucunda otomotiv ve konut sektöründe, fiyatlar gerçek rakamlara dönmeye başladı.

“TÜKETİCİ KIRMIZI KARTINI GÖSTERDİ!”

Dünyada gıda fiyatları iniyor ancak bizde devamlı artıyor. Bunun sebebi de tamamen alışkanlık. Otomotiv sektörü de böyle davrandı. Galericiler ilana koydukları araçları bir ay içerisinde satamadıkları zaman aylık enflasyon oranını üstüne koyup yeniden satışa koydular. Bunun sonucunda da tüketiciler galericilere kırmızı kartı gösterdi ve sahaya sokmuyor.

“FİYATLAR MAKUL SEVİYELERE İNECEK”

Otomotiv sektöründe yapılan fahiş zamların hiçbir geçerli sebebi yoktur. Tamamen psikolojik sebeplerden dolayı fiyatlar bu duruma geldi. ‘Bir başkası arttırdı ben neden arttırmayayım’ psikolojisi ile hareket edildi ve fiyatlar balon gibi şişti. Ama o balon patladı. Fiyatlar düşmeye başladı daha da makul seviyelere inecek.

Şu anda otomotiv bayileri gelen siparişleri Ticaret Bakanlığı’na bildirimi de zorunlu hale getirildi. Eskiden sıraya girmiş vatandaşın sırası bir türlü gelmiyordu. Geldiğinde de kanıtlamak noktasında sorun yaşıyordu. Şimdi ise Ticaret Bakanlığı’nın sitesinden kontrol edilecek ve bu şekilde kara borsanın da önüne geçilmiş olacak.