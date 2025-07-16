Tüm Türkiye'de 15 Temmuz şehitlerinin anısına sela okuldu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, milletin birlik ve direniş ruhunu simgeleyen sela sesleri, saat 00.13'te 81 ildeki 90 bin camiden eş zamanlı olarak yükseldi. Cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü kapsamında bugün şehitlerimiz, düzenlenen törenlerle anıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

MİNARELERİN IŞIKLARI SÖNMEYECEK

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.