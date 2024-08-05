Tüm Türkiye'yi hüzne boğmuştu! En mutlu günlerinde ölen gelin ve damadın düğün görüntüleri ortaya çıktı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ağustos 2024 14:04 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:15
Kütahya'da gece saatlerinde feci bir kaza meydana gelmişti. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, düğün dönüşü gelin ve damat hayatını kaybetti. Aynı gece kaydedilen düğün görüntüleri de ortaya çıktı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de görev yapan Emet ilçesi Göncek Köyü Camii imamı Mustafa Özer (23) ve eşi Havvanur Biltekin, gece saatlerinde araçlarıyla seyir halindeyken, Emet ilçesi Kovalı mevkiinde başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ayrıca bir kişi yaralandı.
Genç çiftin cenazeleri olay yeri ve savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin'in Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'deki düğünlerinde çekilen görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı