Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen cezalar

İZBETON'a yönelik operasyonun ardından 'kooperatiflerdeki usulsüzlüklere' yönelik soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Temmuz 2025 tarihinde mahkemeye sunulan iddianamede, aralarında önemli siyasi isimlerin de bulunduğu 65 şüpheli hakkında dava açıldı.

İddianamede, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, bazı kooperatif yöneticileri ve belediye görevlileri dahil olmak üzere çok sayıda isme, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'bu suça teşebbüs' suçlaması yöneltildi. Şüphelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarını, siyasi partileri ve dernek tüzel kişiliklerini araç olarak kullanarak kamu zararına hareket ettikleri, projeleri zincirleme şekilde suistimal ettikleri öne sürüldü.



Örnekköy 3. ve 4. Etap, Gaziemir Aktepe/Emrez Mahallesi 1. Etap, Karabağlar 3. ve 4. Etap kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan kat karşılığı inşaat işlerinde kamu kaynaklarının zarara uğratıldığı tespitine yer verildi. İddianamede, 449 mağdur, 7 müşteki ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON A.Ş. "suçtan zarar gören" olarak yer aldı. Şüphelilerden 11’i halen tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor.