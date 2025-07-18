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 | Bengül Arıca

Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen cezalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik operasyonun ardından 'kooperatiflerdeki usulsüzlüklere' yönelik soruşturma kapsamında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 65 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar için 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi. İşte detaylar...

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Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen cezalar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 11:19

İZBETON'a yönelik operasyonun ardından 'kooperatiflerdeki usulsüzlüklere' yönelik soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Temmuz 2025 tarihinde mahkemeye sunulan iddianamede, aralarında önemli siyasi isimlerin de bulunduğu 65 şüpheli hakkında dava açıldı.

Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen cezalar

İddianamede, eski Büyükşehir Belediye Başkanı , CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, bazı kooperatif yöneticileri ve belediye görevlileri dahil olmak üzere çok sayıda isme, 'nitelikli ' ve 'bu suça teşebbüs' suçlaması yöneltildi. Şüphelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarını, siyasi partileri ve dernek tüzel kişiliklerini araç olarak kullanarak kamu zararına hareket ettikleri, projeleri zincirleme şekilde suistimal ettikleri öne sürüldü.

Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen cezalar


Örnekköy 3. ve 4. Etap, Gaziemir Aktepe/Emrez Mahallesi 1. Etap, Karabağlar 3. ve 4. Etap projeleri kapsamında yapılan kat karşılığı inşaat işlerinde kamu kaynaklarının zarara uğratıldığı tespitine yer verildi. İddianamede, 449 mağdur, 7 müşteki ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON A.Ş. "suçtan zarar gören" olarak yer aldı. Şüphelilerden 11’i halen tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor.

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ETİKETLER
#dolandırıcılık
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#Kooperatifler
#Şenol Aslanoğlu
#Gündem
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