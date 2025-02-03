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Turabi'nin büyük tepki uyandıran, kadınları aşağılayıcı şarkısına yasak geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Şubat 2025 20:11 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 20:19
Turabi&#039;nin büyük tepki uyandıran, kadınları aşağılayıcı şarkısına yasak geldi

Bir yarışma programıyla tanınan Turabi’nin tepki çeken şarkı ve klibine, içeriğinde yer alan ahlaka aykırı ve kadınları aşağılayan ifadeler nedeniyle erişim engeli getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu tür içeriklerin toplumsal yapıyı olumsuz etkileyebileceği ve özellikle çocuklar ile gençlerin zihinsel gelişimine zarar verebileceği gerekçesiyle harekete geçti.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, bir yarışma programıyla tanınan Turabi’nin sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirdi.

Turabi'nin büyük tepki uyandıran, kadınları aşağılayıcı şarkısına yasak geldi - 1. Resim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkının içeriğinde yer alan genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti. Bakanlık, söz konusu içeriklerin toplum yapısını olumsuz etkileyebileceği, cinsiyetçi ifadeler barındırarak çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimine zarar verebileceği gerekçesiyle, videonun yayından kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi’nin şarkı ve klibine erişim engeli getirilmesine karar verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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