Turabi'nin büyük tepki uyandıran, kadınları aşağılayıcı şarkısına yasak geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı

03 Şubat 2025 20:11 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 20:19

Bir yarışma programıyla tanınan Turabi’nin tepki çeken şarkı ve klibine, içeriğinde yer alan ahlaka aykırı ve kadınları aşağılayan ifadeler nedeniyle erişim engeli getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu tür içeriklerin toplumsal yapıyı olumsuz etkileyebileceği ve özellikle çocuklar ile gençlerin zihinsel gelişimine zarar verebileceği gerekçesiyle harekete geçti.