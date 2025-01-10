Survivor Turabi'nin evi ve arabası kül oldu: Yine sıfırdan başlayacağız

10 Ocak 2025 12:19 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 12:19

ABD'nin Los Angeles şehrinde başlayan orman yangını yaşam alanlarına da sıçradı. Çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 10.000'den fazla ev ve bina kül oldu. Hollywood ünlülerinin evleri de hasar alırken, Türkiye'deki oyuncuların da evleri hasar aldı. Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi de paylaşım yaparak, Los Angeles'taki evinin küle döndüğünü belirtti.

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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde başlayan orman yangını yaşam alanlarına da sıçradı. Dünyaca ünlü isimlerin malikaneleri küle dönerken, çok sayıda Türk ünlünün de evi hasar gördü. Beren Saat, Kenan İmirzalıoğlu, Serenay Sarıkaya gibi isimlerin evleri hasar görürken, Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi Çamkıran da evinin ve arabasının küle döndüğünü açıkladı.

TURABİ ÇAMKIRAN'IN LOS ANGELES'TAKİ EVİ YANDI

Turabi Çamkıran sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Evim, arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantası giysim ve de sağlıksız bir vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız. neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim." dedi.

Artık gidecek yeri kalmadığını belirten Turabi, "Sağlığınla boğuşurken, kendi kendine; "Daha kötü ne olabilir ki!" diye isyan ediyorsun, menajerinden haber alıyorsun, her şeyin yanmış! Ser ana yün yorganımı, yer sofrasını. Yarışmadan sonra gidecek yerim kalmadı. Ana ocağıma geri dönüyorum" dedi.