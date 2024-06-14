Turist kılığında Türkiye'ye geldiler! Midelerinden çıkanlar şoke etti
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Haziran 2024 09:32 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 09:37
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İran'dan Türkiye'ye turist kılığında gelen yabancı uyruklu 2 uyuşturucu kuryesinin midelerinden toplamda 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 3 Haziran'da şüpheli 2 kişiyi takibe aldı.
İran'dan Türkiye'ye turist kılığında giren yabancı uyruklu 2 kişi adım adım takip edildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Şüpheliler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı.
GERÇEK RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI
Ardından hastaneye sevk edilen 2 şüphelinin röntgenleri çekildi. 2 şüphelinin midelerinden toplamda 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı. Yakalanan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı