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Turist kılığında Türkiye'ye geldiler! Midelerinden çıkanlar şoke etti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Haziran 2024 09:32 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 09:37

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İran'dan Türkiye'ye turist kılığında gelen yabancı uyruklu 2 uyuşturucu kuryesinin midelerinden toplamda 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 3 Haziran'da şüpheli 2 kişiyi takibe aldı.

İran'dan Türkiye'ye turist kılığında giren yabancı uyruklu 2 kişi adım adım takip edildi.

Turist kılığında Türkiye'ye geldiler! Midelerinden çıkanlar şoke etti - 1. Resim

GÖZALTINA ALINDILAR 

Şüpheliler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı.


Turist kılığında Türkiye'ye geldiler! Midelerinden çıkanlar şoke etti - 2. Resim

GERÇEK RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI 

Ardından hastaneye sevk edilen 2 şüphelinin röntgenleri çekildi. 2 şüphelinin midelerinden toplamda 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı. Yakalanan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turist kılığında Türkiye'ye geldiler! Midelerinden çıkanlar şoke etti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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