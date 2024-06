Hasan Can Kaya 'Evinde alıkoydu' iddialarına ateş püskürdü: İtibar suikastı var

14 Haziran 2024 09:28 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:30

Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddia edildi. Emniyete ifadesi alınan genç kız, ünlü komedyenden şikayetçi olmadı. Hasan Can Kaya serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hasan Can Kaya, "Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim." diyerek hukuk önünde hesap soracağını belirtti.

HASAN CAN KAYA ÇIKAN İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Hasan Can Kaya, "Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim." dedi.

Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Hasan Can Kaya bir başka açıklamasında ise, "Arkadaşlar itibar suikasti var. Heryere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim." dedi.

HASAN CAN KAYA'NIN SİTEM ETTİĞİ HABER NEYDİ?

İstanbul’da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya’nın evinde kendisini alıkoyduğunu öne sürdü. Genç kızın arkadaşına canlı konum atıp “Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın” ihbarı üzerine gelen Beşiktaş polisi genç kızı kurtardı. Taraflar emniyete götürüldü ancak genç kızın şikayetçi olmaması üzerine Hasan Can Kaya savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.