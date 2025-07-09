Dünyaca ünlü model Irina Shayk, İstanbul’da objektiflere takıldı! Gördüğü her şeyi kaydetti

Kızı ve annesiyle birlikte şehri keşfe çıkan Shayk, Boğaz turuyla İstanbul’un büyüleyici atmosferine hayran kaldı. Gün boyu ailesiyle keyifli anlar geçiren ünlü model, akşam saatlerinde Kuruçeşme’de bir ocakbaşında yemek yiyerek Boğaz manzarasının tadını çıkardı. İstanbul’un güzelliğine adeta büyülenen Shayk, gördüğü her kareyi ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti. İşte Irina Shayk’ın İstanbul’da merak uyandıran o özel anları…

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, geçtiğimiz pazar günü İstanbul'a geldi. Yanında kızı Lea ve annesi Olga Shaykhlislamova ile beraber şehir turuna çıkan Shayk, akşam saatlerinde Kuruçeşme'de bulunan bir mekânın içindeki ocakbaşına uğradı.

Kızı ve annesiyle birlikte Boğaz manzarasının keyfini çıkaran güzel model, arkadaşlarıyla da bir araya geldi. İstanbul Boğazı'na hayran kalan Shayk, manzaranın bol bol fotoğraflarını çekti.

İLK KEZ RONALDO İLE GELMİŞTİ

Irina Shayk, Türkiye'ye ilk kez eski sevgilisi Ronaldo ile 2011 yılında ayak basmıştı.