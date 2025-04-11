Dünyaca ünlü manken 27 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm sebebi AVM hastalığı

Australia's Next Top Model" yarışmasına katılarak geniş kitlelerce tanınan, Armani ve Versace gibi önemli markaların yüzü olarak poduymalrada boy gösteren Avustralyalı model Lucy Markowitz , henüz 27 yaşındayken hayata veda etti.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

CNN'in aktardığına göre, ölüm haberi, kendisini temsil eden mankenlik ajansı "Elite Model Management" tarafından 10 Nisan 2025 Perşembe günü sosyal medyada yapılan bir paylaşımla doğrulandı. Açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun nadir görülen bir beyin rahatsızlığıyla mücadele ettiği belirtildi. Ölümünün duyurulmasından birkaç saat önce, resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, genç mankenin durumunun kritik olduğu duyurulmuştu.

ÜÇ HAFTA ÖNCE DUYURMUŞTU

Üç hafta önce Markowitz, beynindeki arteriovenöz malformasyon (AVM) nedeniyle ameliyat olacağını Instagram üzerinden duyurmuştu. Ajans yaptığı açıklamada, "Lucy parlayan bir ışıktı. Modellik onun hayallerinden biriydi ve bu yolculukta onun yanında olmaktan büyük onur duyuyoruz. Yaptığı işe zarafet, güç ve güzellik kattı. Ama her şeyden önce kendini, sıcaklığını, kahkahasını ve parlaklığını getirdi" ifadelerine yer verdi.