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 | Efe Demir

Justin Timberlake'e Boğaz’da after party

30 Temmuz’daki İstanbul konseri için dünyanın dört bir yanından hayranlar akın ederken, Justin Timberlake’in Kenan Doğulu’nun Boğaz'daki yalısında after partye katılacağı konuşuluyor. Ünlü sanatçının Justin için konser sonrası Boğaz’daki yalısında özel bir after party vermeye hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Justin Timberlake'e Boğaz’da after party
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 10:19

Dünyaca ünlü yıldız , 30 Temmuz’da İTÜ Stadyumu’nda vereceği dev için ’a geliyor. Biletler hızla tükenirken, konserin yankıları şimdiden uluslararası müzik gündeminde. Hayranlar, Timberlake’i izlemek için Amerika’dan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Asya’ya kadar pek çok ülkeden İstanbul’a akın ediyor.

Justin Timberlake'e Boğaz’da after party

KENAN DOĞULU'DAN JEST

Ancak gece sadece sahnede bitmeyecek! Müzik dünyasının sevilen isimlerinden , Timberlake’e unutulmaz bir jest yapmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcının konser sonrası Boğaz’daki yalısında özel bir after party düzenleyeceği konuşuluyor. Davetliler arasında sürpriz isimlerin de yer alacağı konuşulurken, partinin sadece seçkin bir davetli listesiyle gerçekleştirilecek.

Justin Timberlake'e Boğaz’da after party

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ETİKETLER
#konser
#kenan doğulu
#İstanbul
#Justin Timberlake
#İtü Stadyumu
#After Party
#Magazin
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