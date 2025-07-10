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 | Efe Demir

İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostuna ateş püskürdü! 'Artık dostum değil'

İbrahim Tatlıses arkadaşlık hakkında söylediği sözleriyle magazin gündemine geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlıses dostlarına ve takipçilerine bilgilendirme yaptı. İşte açıklamanın detayları...

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İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostuna ateş püskürdü! 'Artık dostum değil'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 16:21

Magazin gündeminden düşmeyen biten arkadaşlık ve iş ilişkileri hakkında açıklama yaptı. Sosyal medyada iğneleyici bir şekilde konuşan ünlü isim gündem oldu.

İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostuna ateş püskürdü! 'Artık dostum değil'

İbrahim Tatlıses'in açıklaması şöyle:

“5 yıl boyunca yanımda çalışan Mevlüt Aybı ile artık hiçbir bağım kalmamıştır. Görev süreci sona ermiştir. Kendisi şu anda ne yanımda çalışmakta ne de beni temsil etmektedir.

Ayrıca kamuoyunda kirvem olarak bilinen Metin Cantimur'le olan dostluğum da bitmiştir.

Dostlarıma ve sevenlerime duyurulur.”

İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostuna ateş püskürdü! 'Artık dostum değil'

YENİ YATIRIM YAPACAK

Şarkıcılık kariyerinin dışında inşaat çalışmaları da olan İbrahim Tatlıses, yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Ünlü türkücünün ’da bulunan arsasına 100 dairelik rezidans yaptıracağı öne sürülüyor. Sanatçı yaptığı açıklamada; ‘Urfa’daki arazimi müteahhide vereceğim. 100 tane daire çıkıyor. Her kızıma 5’er ev vereceğim’ şeklinde konuşmuştu.

İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostuna ateş püskürdü! 'Artık dostum değil'

Sanat kariyeri kadar yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Tatlıses’in, İstanbul Seyrantepe’de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu yine Seyrantepe’de site içinde üç dairesi, Sarıyer’de lüks bir sitede villası, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ve bir giyim atölyesi ve mağazası bulunuyor.

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ETİKETLER
#şanlıurfa
#ibrahim tatlıses
#Mevlüt Aybı
#Metin Cantimur
#Yeni Yatırım
#Rezidans
#Magazin
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