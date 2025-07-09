Müge Anlı ile 'Güven Bana' programında Ahmet Çakar ve Ertem Şener hangi soruda takıldı

Geçtiğimiz geceye damga vuran, ATV'nin sevilerek izlenen yarışma programı bu hafta da seyirciden büyük beğeni topladı. Müge Anlı ile 'Güven Bana' ya konuk olan iki ünlü isim Ahmet Çakar ve Ertem Şener futbol sorusunda takıldı.

ATV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren beğeniyle takip edilen yarışma programlarından Müge Anlı ile 'Güven Bana', yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

Müge Anlı'nın başarılı sunumuyla ekranlara gelen yarışmaya bu hafta Ahmet Çakar ve Ertem Şener katıldı.

Yarışmada 15 bin TL değerindeki soruda iki ünlü isim yanıldı.

İŞTE O SORU

Ertem Şener ve Ahmet Çakar'ın karşısına 15 bin TL'lik soruda, "1959'dan günümüze kadarki 'Süper Lig Tarihindeki Şampiyonlar' listesinde üç farklı sezonda art arda şampiyon olan üç takımı gösteren hangi şekilde bir sıralama yoktur?" sorusu çıktı.

DOĞRU SANDIĞI SORUDA YANILDI

Ertem Şener, önce doğru şıkları seçse de son kararı 'Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş' oldu. Ertem Şener, 'yüzde yüz doğru' olarak nitelendirdiği soruda hiç beklemediği bir cevap aldı. Doğru cevap ise, "Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe" olarak açıklandı. İki ünlü isim doğru cevabı görünce büyük hayal kırıklığına uğradı.