Survivor'ın finale kalan ismi Yusuf Yıldız boşandı!

Survivor 2025'te 10 Mayıs akşamı ekrana gelen düelloda Volkan Çetinkaya ile finale kalarak yarışmaya veda eden isim Yusuf Yıldız oldu. Vedasıyla çok konuşulan Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boşandığını duyurdu.

İLİŞKİMİZİ ORTAK BİR KARARLA BİTİRDİK

Instagram hesabından evliliği hakkında açıklama yapan Yıldız, boşandıklarını ilan ederek şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyuna duyuru. Bugün itibarıyla Rümeysa Çelik ile olan evliliğimizi, karşılıklı saygı ve anlayış içinde ve ortak bir kararla sonlandırmış bulunuyoruz."

SURVİVOR'A VEDASIYLA İZLEYİCİLERİ ÜZMÜŞTÜ

Instagram hesabından evliliği hakkında açıklama yapan Yıldız, boşandıklarını ilan ederek şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyuna duyuru. Bugün itibarıyla Rümeysa Çelik ile olan evliliğimizi, karşılıklı saygı ve anlayış içinde ve ortak bir kararla sonlandırmış bulunuyoruz."

"BEKLENTİ VE ÖNCELİKLERİMİZ FARKLILAŞTI"

"Zamanla Hayata Dair Beklenti Ve Önceliklerimizin Farklılaştığını Gördük Ve Yollarımızı Ayırma Kararı Aldık. Bu Süreci Başından İtibaren Karşılıklı Nezaketle İlerlediğini, Bundan Sonra Da Aynı Saygının Korunacağını Kamuoyunun Bilgisine Sunarız. Destek Olan Herkese Teşekkür Ederiz. Aldığımız Bu Ortak Kararla İlgili Takipçilerimizden De Anlayış Bekliyoruz. Saygılarımızla."