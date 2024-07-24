Turistlere esrar satarken yakalandı! Ev araması yapan ekipler gözlerine inanamadı

24 Temmuz 2024 12:03 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:08

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Antalya'da turistlere esrar sattığı belirlenen S.E.A., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, tarafından yakalandı. Ekipler şüpheliyi yakaladıktan sonra ikametinde arama yaptı. Jandarma ekipleri tarafından arama yapılan aramada evi tam anlamıyla uyuşturucu laboratuvarına dönüştürüldüğü belirlendi.

İKLİMLENDİRME SİSTEMİ KURUP ESRAR YETİŞTİRMİŞ

İklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramada 2 kilogram skunk, saksı içerisinde 107 kök skunk esrar bitkisi, 2 adet hassas terazi, gün ışığı sistemi, havalandırma sistemli taşınabilir klima, vantilatör, sıvı bitki gübresi, ışık ve pH ölçer, zaman ayarlı priz, güç kaynağı ile çok sayıda iklimlendirme malzemesi ele geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak' suçlarından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.