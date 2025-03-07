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 | Emir Yücel

Türk askeri Suriye’ye girdi! Çıkan çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye’nin Lazkiye şehrinde Esad rejimini destekleyen gruplar, yeni hükümetin güvenlik güçlerine saldırdı. YPG’nin desteğini de alarak düzenledikleri saldırılar sonrası çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Çatışmalar sonrasında birçok şehirde Suriyeli vatandaşlar sokaklara döküldü. TSK’ya ait büyük bir askeri konvoyun ve zırhlı birliklerin de bölgeye girdiği öğrenildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 01:18
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 01:37

Suriye’nin Lazkiye şehrinde bulunan Esad destekçileri silahlanarak harekete geçti. YPG’nin de desteğini alarak saldırılar düzenleyen gruplar, yeni hükümete bağlı güvenlik güçlerine saldırdı. Çıkan çatışmalar sonrasında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Akşam saatlerinde başlayan hareketlilik sonrasında Suriyeli vatandaşlar birçok şehirde sokaklara dökülerek yeni hükümete destek yürüyüşleri başlattı.

Camilerden de seferberlik çağrıları yapıldı.

SAKIN AYNI HATAYI YAPMAYIN!

Yeni hükümetin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hasan Abdulgan, Esad rejimine destek veren ve çatışma ortamı çıkarmaya çalışan güçlere seslenerek; ‘Beşar’ın kaçıp sizi kaderinize terk ettiği bir savaşa yakıt olmayın. Sakın bir kez daha aynı hatayı yapmayın.’ Dedi.

TÜRK ASKERİ SURİYE'DE

Yeni hükümetin operasyonları sırasında, bu geceki çatışmaları başlatan ve terör örgütlerine koordinat desteği veren Suriye’nin eski istihbarat şefi İbrahim Hueyce yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan tüm bunlar yaşanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait büyük bir askeri konvoy Suriye’nin İdlib şehrine giriş yaptı.

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