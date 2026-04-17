Türk bayrağına saldırı sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: 15 yaşındaki şüpheliye 'Milli değerler eğitimi' verilecek!

İstanbul'da sosyal medya hesabından Türk bayrağını yaktığı görüntüleri paylaşan 15 yaşındaki İ.N.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında mahkeme, 8 hafta boyunca "Milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi" alması kararı verdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 22:22

Sosyal medya hesabından, arkadaşlarıyla görüntülü konuşan 15 yaşındaki kız, Türk bayrağını çakmakla yaktığı anları kayda aldı. O anları izleyen diğer kullanıcılar duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

ŞÜPHELİ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN KARAR

Ekiplerce kimliği tespit edilen şüpheli İ.N.B. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece hakkında tedbiri uygulanan İ.N.B. hakkında 8 hafta boyunca haftada 2 gün "Milli değerlere yönelik bilinçlendirme eğitimi" alması yönünde karar verildi.

