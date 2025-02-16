Türk Hava Kurumu hakkındaki iddialara yalanlama!

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türk Hava Kurumuna atanan kayyumlar iki bin kişiyi işe aldı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı” iddiaları yalanlandı. DMM'nin açıklamasına göre, "Türk Hava Kurumuna atanan kayyumlar iki bin kişiyi işe aldı" iddiası doğru değil. Kurumda kayyum idaresi başladığından bu yana iki bin kişilik bir işe alım yapılmadığı belirtildi. DMM, THK bünyesindeki toplam çalışan sayısının 963 olduğunu vurguladı.

KAYYUM MAAŞLARINA ZAM İDDİASI DA GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Açıklamada, kayyum heyetinin maaşlarına yüzde 200 zam yapıldığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kayyum ücretinin mahkeme tarafından belirlendiği ve asgari ücretin 1.3 katı kadar olduğu ifade edildi. DMM, kayyum ücretinin kurumda en az ücretle çalışan destek personelinin aldığı ücretin altında olduğunu vurguladı.

GİDERLER YÜZDE 22 ORANINDA AZALTILDI

DMM, kayyum heyetinin 140 milyon dolar borç ile devraldığı THK'nin borcunu 99 milyon dolara kadar düşürdüğünü açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türk Hava Kurumuna atanan kayyumlar iki bin kişiyi işe aldı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı” iddiaları doğru değildir. Türk Hava Kurumunda kayyum idaresi başladığı günden bugüne iki bin kişilik bir işe alım gerçekleştirilmemiştir. Türk Hava Kurumu bünyesinde toplam çalışan sayısı 963’tür.

Kayyum heyetinin maaşlarına yüzde 200 zam yapıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Kayyum ücreti mahkeme tarafından belirlenmektedir ve asgari ücretin 1.3 oranı kadardır. Kayyum ücreti kurumda en az ücretle çalışan destek personelinin aldığı ücretin altındadır. Kayyum heyeti 140 milyon dolar borç ile devraldığı Türk Hava Kurumunun borcunu 99 milyon dolara kadar düşürmüştür. Bu çalışmalarla son bir yılda kurum gelirleri yüzde 142 arttırılırken giderler yüzde 22 oranında azaltılmış ve borç yükü 99 milyon dolara kadar düşürülmüştür.” ifadelerine yer verildi.

https://x.com/dmmiletisim/status/1891171421956591955