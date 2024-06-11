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Türk Hava Kuvvetleri NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Tatbikatı’nda

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
11 Haziran 2024 22:30 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 22:39
Türk Hava Kuvvetleri NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Tatbikatı’nda

Türk Silahlı Kuvvetleri, 3-14 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan ve Romanya'da düzenlenen NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Tatbikatı Ramstein Legacy 2024'e güçlü bir şekilde katılıyor.

Türkiye 3-14 Haziran 2024 tarihleri arasında Bulgaristan ve Romanya’nın ev sahipliğinde icra edilen NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Tatbikatı Ramstein Legacy 2024’e, Türk Hava Kuvvetlerine ait unsurlar ile katılıyor.

Türk Hava Kuvvetleri NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Tatbikatı’nda - 1. Resim

ATIŞ TALİMİ YAPILIYOR

NATO ülkelerine ait harekât merkezleriyle entegreli olarak Kaideye Monteli Stinger Füze Sistemi ile atış gerçekleştiriliyor.

Kaynak: tgrthaber.com
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