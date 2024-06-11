Türk Hava Kuvvetleri NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Tatbikatı’nda

11 Haziran 2024 22:30 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 22:39

Türkiye 3-14 Haziran 2024 tarihleri arasında Bulgaristan ve Romanya’nın ev sahipliğinde icra edilen NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Tatbikatı Ramstein Legacy 2024’e, Türk Hava Kuvvetlerine ait unsurlar ile katılıyor.

ATIŞ TALİMİ YAPILIYOR

NATO ülkelerine ait harekât merkezleriyle entegreli olarak Kaideye Monteli Stinger Füze Sistemi ile atış gerçekleştiriliyor.