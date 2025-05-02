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 | Emir Yücel

Türk hava sahasında bir ilk! Bakan Uraloğlu açıkladı: Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Türk hava sahası, 27 Nisan 2025 tarihinde bin 729 transit uçuşla tüm zamanların rekorunu kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu rakamın 9 Nisan 2025’teki bin 711 uçuşluk önceki rekoru geride bıraktığını açıkladı. Türkiye’nin stratejik konumu ve havacılık yatırımları, ülkeyi Avrupa, Asya ve Körfez arasında transit trafiğin merkezi haline getirmeye devam ediyor.

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Türk hava sahasında bir ilk! Bakan Uraloğlu açıkladı: Tüm zamanların rekoru kırıldı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 11:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27 Nisan 2025 tarihinde Türk hava sahasında bin 729 transit uçuşa hizmet verildiğini belirterek “9 Nisan 2025’te kaydedilen bin 711 uçuşluk önceki rekoru geride bırakarak Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşmış olduk” dedi.

Türk hava sahasında bir ilk! Bakan Uraloğlu açıkladı: Tüm zamanların rekoru kırıldı!

TÜRK HAVA SAHASI YENİ BİR REKOR KIRDI!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eurocontrol verilerine göre 27 Nisan 2025 tarihinde Türk hava sahasında bin 729 transit uçuşa hizmet verildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Bu rakamla birlikte, 9 Nisan 2025’te kaydedilen bin 711 uçuşluk önceki rekoru geride bırakarak Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşmış olduk.” ifadelerini kullandı.

Türk hava sahasında bir ilk! Bakan Uraloğlu açıkladı: Tüm zamanların rekoru kırıldı!

2024 yılının aynı dönemine kıyasla transit uçuş sayılarında ciddi bir artış kaydedildiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “2024 yılı ocak ayına göre yüzde 9, şubat ayına göre yüzde 8,2 ve mart ayına göre de transit uçuşlarda yüzde 6,9 artış sağladık.” dedi.

Türk hava sahasında bir ilk! Bakan Uraloğlu açıkladı: Tüm zamanların rekoru kırıldı!

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TRANSİT MERKEZLERİNDEN BİRİ!

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin jeopolitik konumunun da getirdiği avantajı da göz önünde bulundurarak havayolu yatırımlarına verdikleri önemi vurguladı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlanabilen merkezi bir konuma sahip. Söz konusu Eurocontrol verileri ülkemiz hava sahasının Avrupa ile Körfez ve Asya ülkeleri arasında bir hava köprüsü işlevi gördüğünü ve bölgedeki transit trafiğin de merkezi konumuna geldiğini gösteriyor.

Türk hava sahasında bir ilk! Bakan Uraloğlu açıkladı: Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Avantajlı coğrafi konumumuzun yanı sıra bizler de Türkiye’yi havacılıkta dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri yapmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.”

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