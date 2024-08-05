"Türk istihbarat görevlileri çok etkileyiciydi!" Serbest bırakılan Rus sanatçıdan itiraflar

05 Ağustos 2024 13:47 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 13:47

Milli İstihbarat Teşkilatı, son yılların en büyük takas operasyonuna imza attı. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 7 ülkeden 26 esirin değişimi yapıldı.

1 Ağustos sabahının ilk saatlerinde MİT, takasın yapılacağı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Esenboğa Havalimanı, hayatın olağan akışını bozmayacak şekilde operasyon için hazır hale getirildi. Operasyon boyunca takası yapılacak 26 kişinin güvenliği ön planda tutuldu.

Aralarında Rusya tarafından serbest bırakılan savaş karşıtı Rus sanatçı Sasha Skochilenko, MİT tarafından gerçekleşen takas operasyonu sonucu Milli İstihbarat Teşkilatı personellerine övgüler yağdırdı.

"HAVALI VE ETKİLEYİCİLERDİ"

Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen takas sürecini anlatan Skochilenko şu ifadeleri kullandı:

"Son ana kadar hiçbir açıklama yapılmadı bize. Hapishaneden çıkarılıp bir otobüse bindirildiğimizde idam edileceğimi düşündüm ve çok korktum. Ankara'ya indiğimizde çok havalı görevliler bizi karşıladı. Türk istihbarat personelleri olduğunu öğrendik, dizilerdeki karakterler gibi çok ciddilerdi.

Hepsi gerçekten çok şıktı ve parfüm kokuları etrafı kaplıyordu. Rus istihbarat personellerinden daha farklılardı. Kulaklıkları ve havalı duruşlarıyla gerçekten çok etkileyicilerdi."