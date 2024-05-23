Türk Savunma Sanayi sergisi görücüye çıktı!

23 May 2024 11:40 - Güncelleme : 23 May 2024 11:47

“Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 Tatbikatı başladı. Tatbikatta kullanılan yerli ve millî Türk savunma sanayii ürünleri de Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi’nde yer alıyor.

Türkiye’nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024, Seferihisar/İZMİR’de başladı. 50 ülkeden bin beş yüzü aşkın yabancı personelin katıldığı tatbikatta TSK unsurları ile birlikte toplam 11 bin personel görev alıyor.

Ayrıca tatbikat alanında, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda 47 savunma sanayii firması tarafından yerli ve millî imkanlarla üretilen ve TSK envanterinde bulunan ürünlerin sergilendiği Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi de yer alıyor.

50 ÜLKEDEN 1.567 PERSONEL KATILIYOR

Son yılların en geniş katılımlı EFES/24 Tatbikatı’nda kullanılan yerli ve millî ürünler ile Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi’ne ilişkin değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün açıklamasında şunları kaydetti:

“EFES-2024 Tatbikatı kapsamında, yerli ve millî imkân ve kabiliyetler ile inşa edilmiş olan çok sayıda platformumuz ve platformlarımıza entegre radar, elektro-optik, mühimmat, alt sistem, faydalı yük, elektronik bileşen ve yazılımlarımız ile savunma sanayiimiz tarafından geliştirilen birçok yerli ve millî ürün de yer almaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde bulunan ürünlerin sergilendiği Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi, ülkemizin savunma sanayii alanında ulaştığı noktayı tüm dünyaya göstermek açısından mühimdir.

Bu vesileyle tatbikatın tüm planlama ve icra safhalarında büyük bir özveriyle görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli personeli ile, geliştirip ürettikleri yerli ve millî sistemleri güvenlik güçlerimizin hizmetine sunan ana yüklenicilerimize, alt yüklenicilerimize ve KOBİ’lerimize üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum.”

Tatbikat, SİHA’lardan, helikopterlere, savaş gemilerinden, mühimmatlara, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştirip üreterek güvenlik güçlerimizin hizmetine sunan Türk savunma sanayii firmalarının kabiliyetlerinin katılımcı ülkeler tarafından sahada görülmesine olanak sağlayacak.