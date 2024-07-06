Türk taraftarlar Hollanda maçı öncesi Bozkurt selamıyla yürüdü, Berlin polisi müdahale etti

06 Temmuz 2024 18:27 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 19:22

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak olan Türkiye - Hollanda maçı öncesi Türkler caddelerde Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştiriyor. Bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'a destek vermek isteyen taraftarlar zaman zaman Bozkurt selamı yapıyor. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.

BERLİN POLİSİ UYARDI

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Türk taraftarlara toplu yürümek yerine küçük gruplar halinde hareket etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

"SİYASİ SEMBOL YAPMAYIN" DEDİ

Türk taraftarlar, Hollanda maçı için Berlin Olimpiyat Stadyumu’na yürüyüş gerçekleştiriyor. Berlin polisinin Türk taraftarların yürüyüşünü zaman zaman durdurarak, siyasi sembol yapmaması konusunda uyardığı belirtildi. Bir polisin, sosyal medyada “Taraftar yürüyüşünü durdurmak zorunda kaldık. Lütfen siyasi sembolleri göstermekten kaçının” şeklinde açıklama yaptığı görüntüsü paylaşıldı.

İŞARET FİŞEĞİ YAKANLARA MÜDAHALE

Taraftarların bazıları meşale yakarak yürümek istedi. Polis memurlarının meşale yakan bir çocuğu gözaltına almasına çocuğun babası tepki göstererek direndi.

İNSAN SELİ YAŞANIYOR

Breitscheidplatz'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı. Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar; Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek veriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA İZLEYECEK

cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e gitti.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla "TUR" uçağıyla Berlin'e giden Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.