Türk tır şoförleri Gürcistan’da alıkonuldu! Pasaportları verilmiyor, 90 gündür tır parkında yatıp kalkıyorlar

03 Temmuz 2024 11:42 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:52

İş var, eleman yok! Maaşlar aynı seviyeye geldi: 10 bin kişiye ihtiyaç var

İş var, eleman yok! Maaşlar aynı seviyeye geldi: 10 bin kişiye ihtiyaç var

Rusya'ya yük taşıyan Türk tır sürücüler, Sarp Sınır Kapısı'nı geçtikten sonra Gürcü polisi tarafından alıkonulduklarını iddia ediyor. Sürücülerin kimi 90 kimi ise 60 gündür tır parklarında yatıp kalkıyor.

Pasaportlarına polis tarafından el konulan sürücüler, araçlarının parçalandığını da öne sürdü.

"AYLARDIR BURADA MAHSUR KALDIK"

Tır şoförleri, Gürcistan yetkililerinin herhangi bir gerekçe göstermeden kendilerini ve araçlarını alıkoyduğunu belirterek "Aylardır burada mahsur kaldık, araçlarımız parçalanıyor ve biz çaresizce yardım bekliyoruz" dediler.

Türk tır sürücüsü Ferdi Büyük, 50 gündür Gürcistan’da bekletildiğini ifade ederek “Burada tır içinde yatıyorum, eve gidemiyorum, pasaportlarımıza el konuldu. Hastalanıyoruz, psikolojimiz bozuldu. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz” derken, İsmail Argun ise “24 yıldır bu işi yapıyorum. Rusya’ya giderken Gürcü polisi tarafından durdurulduk, pasaportlarımıza el konuldu. Arabamızda Avrupa’dan gelen yük var. 90 gündür buradayım, Türkiye yetkililerinden bize yardım etmelerini bekliyoruz, mağduruz. Bize verilen evraklarla geliyoruz, Sarp Sınır Kapısı'na geliyoruz. Araçlarımıza da Avrupa yükü olduğu için el konuluyor. Normalde buradan geçmemiz yasaksa geri çevrilmesi gerek, onu da yapmıyor, bekletiyorlar” diye konuştu.

"SUÇUMUZ YOKKEN ALIKOYULMASI GARİP"

Hasan Ali Yücel isimli tır şoförü ise “Bizim hiçbir suçumuz yokken Gürcistan’ın bizi alıkoyması çok garip. Ben yükümü Ankara’dan yükledim. Yüküm iş makinesi kepçenin motorunun parçaları, Avrupa patenli olduğu için 5 araba sadece bunun için tutuluyor” ifadelerini kullandı.