Türk Yıldızları ve SOLO TÜRK, Adana semalarında!

30 Eylül 2024 11:57 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 12:03

Adana’da TEKNOFEST heyecanı yaşanıyor. 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST için Türk Yıldızları ve Solo Türk deneme uçuşu yaptı. O anlar nefes kesti...

Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay​ ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST​ Adana​ 2024, 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenecek. Teknoloji tutkunlarının heyecanla beklediği bu etkinlik, vatandaşlara ücretsiz olarak kapılarını açacak.

Festival boyunca çeşitli yarışmalar, gösteriler, ürün lansmanları ve konserler yer alacak. TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi’nde önceki yıllarda dereceye giren yarışmacılar da tekrar sahne alacak.

TEKNOFEST 2024 ZİYARET SAATLERİ

TEKNOFEST 2024 Adana, her gün sabah 09.00’dan akşam 20.00’ye kadar ziyaretçilere açık olacak. Teknoloji dünyasına ilgi duyan herkes, bu büyük etkinliğe katılma fırsatını yakalayabilecek.

ADANA SEMALARINDA NEFES KESEN ANLAR

2 Ekim’de başlayacak olan festival için son hazırlıklar yapılıyor. Bu çerçevede bugün festivalde gösteri yapacak olan Solo Türk ve Türk Yıldızları da Adana semalarında deneme gerçekleştirdi.