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 | Banu İriç

Türk yüzücülere köpek balığı saldırısı! Parkur kabusa döndü

45 kilometrelik ölüm parkurunda her şey yolunda gidiyordu… ta ki suyun altından gelen saldırıya kadar. Hawaii açıklarında yüzmeye başlayan Türk sporcular, bir köpek balığının hedefi oldu ve kabus dolu anlar yaşadı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 21:06

Türkiye’yi uluslararası açık su maratonlarında temsil eden yüzücüler Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, ABD'nin Hawaii eyaletindeki zorlu Molokai Kanalı'nı geçmeye çalışırken köpek balığı saldırısına uğradı. Dünyanın en meşakkatli yüzme parkurlarından biri olarak bilinen 45 kilometrelik Molokai Kanalı’ndaki geçiş girişimi, yaşanan korkunç olay nedeniyle tamamlanamadan sona erdi.

Türk yüzücülere köpek balığı saldırısı! Parkur kabusa döndü

ÖNCE AHTAPOT ARDINDAN KÖPEK BALIĞI SALDIRISI

Türk sporcular, 17 Mayıs akşamı uzun süredir uygun hava koşullarını bekledikleri yüzüşe Güney Papohaku Plajı’ndan başladıklarını aktardı. Saatler süren mücadele sırasında, parkurun 21. kilometresinde verilen beslenme molası esnasında beklenmedik şekilde önce bir ahtapotun, hemen ardından ise "Cookiecutter" (Kurabiye kesici) türü bir köpek balığının saldırısına uğradılar.

Saldırı sırasında Murat Öz belinden ciddi şekilde yaralanırken, Yasemin Altıntaş olaydan yara almadan kurtuldu. Yaralanan sporcu, teknik ekip tarafından en yakın sağlık merkezine götürüldü.

GECE YÜZÜŞLERİNE YASAK GELEBİLİR

Yüzücülerin teknik ekibinde yer alan Pilot Michael Twigg-Smith, “Rüzgarın yönü ve akıntı gayet uygundu. Eğer bu olay yaşanmasaydı, yüzücülerin parkuru başarıyla tamamlamaları işten bile değildi” diyerek yaşanan talihsizliğe dikkat çekti. Twigg-Smith ayrıca, bu dramatik olayın ardından Molokai Kanalı'nda gece yüzüşlerine güvenlik gerekçesiyle artık izin verilmeyeceğini ifade etti.

Tedavilerinin ardından Türkiye'ye dönüş yoluna çıkan sporcuların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

OCEANS SEVEN HEDEFİYLE YOLA ÇIKMIŞLARDI

Altıntaş ve Öz, geçtiğimiz yıl Eylül ayında ABD'nin Güney California açıklarındaki Catalina Kanalı’nı 13 saat 4 dakikada yüzerek 32,3 kilometrelik başarılı bir tandem geçiş gerçekleştirmişti. İkili, açık su yüzücülüğünün en prestijli hedeflerinden biri olarak bilinen “Oceans Seven” parkurlarını tamamlama yolunda ilerliyordu. Ancak Hawaii'deki köpek balığı saldırısı, bu zorlu yolculukta beklenmedik bir kesintiye neden oldu.

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