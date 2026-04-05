Gündem
TürkAkım'a sabotaj girişimi! Saldırı planı ortaya çıkarıldı

Sırbistan Türk Akım doğal gaz boru hattına yönelik saldırı planını engellediklerini açıkladı. Hatta yerleştirilen güçlü patlayıcıların fark edilmesiyle enerji krizine yol açacak saldırının önü kesildi. Macaristan, Sırbistan Türkiye ve Rusya hattın korunması için ortak önlem alma kararı aldı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 22:41

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan-Macaristan sınırı yakınlarında TürkAkım doğal gaz boru hattına yönelik bir sabotaj girişiminin engellendiğini açıkladı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "Macaristan, Sırbistan, Türkiye ve Rusya, TürkAkım’ın korunması için önlem alacak" dedi.

0:00 309
TürkAkım'a sabotaj girişimi! Saldırı planı ortaya çıkarıldı

Sırbistan ve Macaristan, TürkAkım doğal gaz boru hattına yönelik bir sabotaj girişiminin engellendiğini duyurdu ve hattın korunması için işbirliği yapacaklarını belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan-Macaristan sınırı yakınlarında TürkAkım boru hattında patlayıcı düzenekler bulunduğunu ve bir sabotaj girişiminin engellendiğini açıkladı.
Bulunan patlayıcıların ABD üretimi olduğu ve askeri eğitimli bir göçmen tarafından sabotaj girişimine ilişkin bilgilere sahip olunduğu belirtildi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan, Sırbistan, Türkiye ve Rusya'nın TürkAkım'ın korunması için önlemler alacağını duyurdu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, TürkAkım boru hattını koruyan askeri güçlere takviye yapılacağını açıkladı.
Szijjarto, Ukrayna'yı Rus petrolü ve gazının sevkiyatını engellemek için sert yöntemlere başvurmakla suçladı.
TÜRKAKIM'DA PATLAYICI DÜZENEKLER BULUNDU


Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan’ın kuzeyinde Macaristan sınırındaki Kanjia Belediyesi yakınlarında TürkAkım doğal gaz boru hattının Balkanlar’daki uzantısı üzerinde patlayıcı düzenekler bulunduğunu açıkladı. Ülkenin hayati çıkarlarını hedef alan bir saldırı girişiminin engellendiğini duyuran Vucic, "İki sırt çantası ve çubuklar halinde iki büyük patlayıcı paketi bulundu. Bulduğumuz başka izler de var. Az önce durum hakkında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir görüşme gerçekleştirdim. Çünkü burada kesinti olsaydı Macaristan’ın gazsız kalırdı ve biz de Sırbistan’ın kuzeyinde gazsız kaldırdık" dedi.

"HARP HAZIRLIK SEVİYEMİZ EN ÜST OLMALI"


Vucic, Macaristan Başbakanı Orban ile telefon görüşmesinde, Macar lideri incelemelere ilişkin bilgilendirdiğini söyledi. Vucic, doğal gaz boru hattını hedef alan patlayıcıların büyük zarara neden olma kapasitesine sahip güçlü patlayıcılar olduğunu açıkladı. Vucic, "Açıklayamayacağım bazı izler mevcut. Burası geniş bir alan ve büyük bir göl var. Bu yüzden uzun süren bir arama çalışması gerçekleştirildi ve helikopter birliklerinden de istifade edildi. Ancak açık ki, küresel yani jeopolitik oyunlar bizi rahat bırakmayacak. Bu yüzden harp hazırlık seviyemiz en üstte olmalı. Sırbistan’ın hayati altyapısını tehdit etmeyi düşünen herkesle acımasızca hesaplaşacağız. Acımasızca" dedi.

PATLAYICILAR ABD ÜRETİMİ

Sırp askeri istihbarat kurumu Askeri Güvenlik Ajansı (VBA) Direktörü Djuro Jovanovic ise askeri eğitim almış bir göçmenin gaz altyapısına sabotaj girişimine ilişkin bilgilere sahip olduğunu söyledi. Jovanovic, söz konusu kişinin arandığını ve ayrıca bulunan patlayıcılar üzerinde bunların ABD üretimi olduğunu gösteren bir işaret bulunduğunu söyledi.

TÜRKAKIM'I KORUYAN ASKERİ GÜÇLERE TAKVİYE YAPILACAK

Macaristan Başbakanı Orban, Sırp liderle görüştüklerini doğrulayarak olay sonrasında Savunma Konseyi’ni acil topladı. Toplantının ardından sosyal medya hesabından görüntülü bir açıklama yayınlayan Orban, TürkAkım boru hattını koruyan askeri güçlere takviye yapılacağını açıkladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’e hızlı ve etkili tepkileri için teşekkür eden Orban, "Elde ettiğimiz bilgilere göre TürkAkım boru hattının (Sırbistan’ın kuzeyindeki) Voyvodina bölgesindeki bölümüne bir sabotaj planlandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı ile istişare ettim. Sırp makamlarının çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ettim. Sırplar, boru hattındaki koruma önlemlerini artırdı" dedi.

"MACARİSTAN, SIRBİSTAN, TÜRKİYE VE RUSYA, TÜRKAKIM’IN KORUNMASI İÇİN ÖNLEM ALACAK"


Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sırbistan askeri birimlerinin bugün erken saatlerde Sırbistan ile Macaristan’ı birbirine bağlayan kritik gaz altyapısı üzerinde bir patlayıcı düzenek ve onu aktive etmeye yönelik araçlar bulmasının ardından Macaristan, Sırbistan, Türkiye ve Rusya’nın TürkAkım doğal gaz boru hattını Avrupa boyunca korumak için kararlı önlemler alacaklarını açıkladı.

TÜRKİYE İLE GÖRÜŞME

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü açıklamada Szijjarto, olaya ilişkin olarak Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve adı açıklanmayan bir Rus Enerji Bakanlığı yetkilisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.
Szijjarto, görüşmede tarafların TürkAkım boru hattının son dönemde artan saldırılar nedeniyle her zamankinden daha güçlü bir şekilde fiziksel olarak korunması gerektiğinde mutabık kaldıklarını söyledi. Szijjarto, "Yakın temas halinde kalma konusunda anlaştık. Herkes kendi katkısını sağlayacak ve TürkAkım boru hattını Avrupa’daki tüm güzergahı boyunca koruyabilmek üzere kararlı önlemler alacak" dedi.
Szijjarto, TürkAkım’a yönelik sabotaj girişimini ise "Macaristan’ın egemenliğine yönelik ciddi bir saldırı" olarak nitelendirdi.

UKRAYNALILARA OKLAR ÇEVRİLDİ

Szijjarto, açıklamalarında ayrıca Ukrayna’yı Rus petrolü ve gazının Avrupa’ya sevkiyatını engellemek için sert yöntemlere başvurmak ile suçladı. Szijjarto, "Ukraynalılar daha önce Kuzey Akım boru hattını havaya uçurdu. Patlamanın ardından bunun arkasında Rusların olduğunu söylediler. Bu ise biraz mantıksız, hatta tamamen mantıksız. Ruslar kendi boru hatlarını niçin havaya uçursun. Önce Rusları suçladılar fakat sonra bunu Ukraynalıların yaptığı ortaya çıktı. Ardından Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını kestiler. Sonra da Drujba (Dostluk) petrol boru hattını kapatarak Slovakya ve Macaristan’a petrol akışını durdurdular" dedi.

