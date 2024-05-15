Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında yeniden birinci oldu!

15 May 2024 14:20 - Güncelleme : 15 May 2024 14:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2023 yılı pazar verilerine göre, 2023 yılı son çeyrekte Türkiye'de yaklaşık yüzde 108 yaygınlık oranına karşılık gelen yaklaşık 92 milyon 230 bin 985 mobil aboneye ulaşıldı.

Konuşma süresi, geçen yılın birinci çeyreğinde 77 milyar dakika, ikinci çeyreğinde 80,6 milyar dakika, üçüncü çeyreğinde 83,7 milyar dakika, dördüncü çeyreğinde ise 80,1 milyar dakika olarak kayıtlara geçti. Böylece internet üzerinden yapılan konuşma sürelerinin dahil olmadığı mobil ve sabit trafik miktarı, 2023 yılında 321,4 milyar dakika oldu.

Ekim-Aralık 2023 döneminde toplam mobil trafik miktarı yaklaşık 78,9 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise 1,2 milyar dakika olarak gerçekleşti. Trafiğin yüzde 95,4'ü mobilden mobile giden aramalardan oluştu.

2012'DEN BERİ LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Türkiye, 2023'ün dördüncü çeyreğinde kişi başına 477 dakika ortalama aylık mobil kullanımla Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer almayı sürdürdü. 2012'den beri cepten en fazla görüşme yapan ülke konumundaki Türkiye, en yakın takipçileri Norveç (377), Hırvatistan (322), Kuzey Makedonya (234), İzlanda (180) ve Çekya (167) ile arayı açtı. Türkiye'deki aboneler, aynı dönemde kişi başına 153 dakika ortalama aylık mobil kullanım süresi olan Almanya'nın üç katı, 239 dakika olan Avrupa ortalamasının ise iki katı cepten görüşme yaptı.

Mobil hizmetlerde abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen "ARPU" rakamları ise Batı Avrupa ülkelerinde 2023'ün dördüncü çeyreği itibarıyla 17,21 avro seviyelerinde iken Türkiye'de 4,26 avro oldu.

Böylece Avrupa ülkeleri arasında Türkiye, abone başına 477 dakikalık konuşmayla birinciliğini korurken, abone başına aylık gelirde de en az konuşma bedeli alan ülke olarak dikkati çekti.