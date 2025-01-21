Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Esenyurt'taki tekel bayii cinayetinde istenen cezalar belli oldu

21 Ocak 2025 17:21 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:35

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı. Sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu tekel bayii cinayeti davasının görülmesine devam edildi. 2 yıl önce 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili davada savcılık mütalaası açıklandı. 10 sanık hakkında istenen cezalar belli oldu.

Esenyurt​'ta 28 Temmuz 2023’te Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ın hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davanın duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Adem Kılıç, müştekiler Solmaz Erzen ve Yusuf Erzen ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer’in maktuller Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'a yönelik ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez ayrı ayrı müebbet hapis ile cezalandırılmalarını istedi. Savcı aynı sanıkların müşteki Yusuf Erzen'e yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 9 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

Tutuklu sanıklar Tarık ve Azat Özer için ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenirken, tutuksuz sanıklar Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek avukatların mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Temmuz 2023 günü gece saat 23.20sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Baray Tekel-Gold Park Şarküteri isimli iş yerinde meydana gelen olay anlatıldı.

İddianamede, taraflar arasında meydana gelen tartışma ve silahla ateş edilmesi sonucu Yunus Emre Erzen'in 8 adet kurşunla yaralanarak hayatını kaybettiği, Batuhan Bayındır'ın ise 2 el ateş edilmesi sonucu yaralanarak öldüğü anlatıldı.

İddianamede müşteki Yusuf Erzen ve şüpheli Murat Özer’in de çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirtildi. İddianamede, şüpheliler Tarık, Murat, Azat, ve Servet Özer’in ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme’, ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet, ve 16 yıl 6 aydan 31 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 5 diğer şüphelinin ise değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.