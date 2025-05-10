Türkiye de risk altındaydı! Uzay aracı yarım asır sonra Dünya'ya düştü: 'Sakın dokunmayın'

Roscosmos, yaptığı yazılı açıklamada, Kosmos-482 uzay aracının akıbetine ilişkin bilgilere yer verdi. Kosmos-482'nin bugün TSİ 09.24'te atmosfere girdiği belirtilen açıklamada, uzay aracının Endonezya'nın batısında Hint Okyanusu'na düştüğü kaydedildi.

1972'DE FIRLATILMIŞTI

Açıklamada, uzay aracının Venüs'ü keşif için 1972'de uzaya fırlatıldığı, ancak yaşanan bir arıza nedeniyle Dünya'nın eliptik yörüngesinde kaldığı ve ardından gezegene geri döndüğü kaydedildi.

"SAKIN DOKUNMAYIN"

Uzmanlar, eğer kapsül karaya düşerse kimsenin yaklaşmaması gerektiğini vurguluyor. Çünkü bu tür eski uzay araçları tehlikeli yakıtlar içerebilir.

Aerospace Corporation’dan Parker Wishik, 1967 tarihli Uzay Antlaşması uyarınca, düşen parçanın mülkiyetinin hâlâ Rusya’ya ait olduğunu belirtiyor. Rusya, enkazı geri almak isteyebilir. Wishik ayrıca, bu olayın uzay çöplerine karşı alınacak önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı: “Uzaya gönderdiğiniz her şey, onlarca yıl sonra bile size geri dönebilir.”