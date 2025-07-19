Türkiye Dürzileri hedef mi alıyor? İletişim Başkanlığı açıklama yaptı

Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan; Türkiye, Dürzi topluluklarını hedef alıyor şeklinde yapılan paylaşımlara karşı, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlama geldi.

DMM tarafından yapılan açıklamada; 'Türkiye’nin insani temellere dayanan dış politikasını çarpıtmaya yönelik açık bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır.' denildi.

İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama:

Bazı sosyal medya mecralarında, Türkiye’nin Suriye’de yaşayan Dürzi topluluğu hedef aldığı yönünde provokatif içeriklerin sistematik biçimde dolaşıma sokulduğu gözlemlenmektedir. Bu tür mesnetsiz iddialar, Türkiye’nin insani temellere dayanan dış politikasını çarpıtmaya yönelik açık bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır.

Türkiye, insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka bağlılık temelinde, bölge barışını ve istikrarını gözeten kararlı ve ilkeli bir dış politika yürütmektedir. Her fırsatta Suriye’nin siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek veren Türkiye’nin yaklaşımında etnik, dini ya da mezhebi ayrımcılığa yer yoktur; esas olan insan onurunun ve temel haklarının korunmasıdır.

"HİÇBİR AYRIM GÖZETMEKSİZİN KUCAK AÇTIK"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Suriye politikasına ilişkin yaptığı açıklamalarda, etnik veya mezhebi kimlikler üzerinden ayrımcılığı kesin bir dille reddettiğini defalarca ve açık biçimde ifade etmiştir. Bu tutum, yalnızca sözde kalmamış; sahada uygulanan tüm insani yardım faaliyetlerine ve diplomatik girişimlere de yön vermiştir. Suriye krizinin başlangıcından bu yana, zorla yerinden edilmiş Suriyelilere hiçbir ayrım gözetmeksizin kucak açılmış; insani yardımlar ve sosyal destek programları tüm grupları kapsayacak şekilde yürütülmüştür. Suriyeli hiçbir topluluk dışlanmamış, mezhebi ya da etnik kimliği ne olursa olsun herkes eşit muamele görmüştür.

"BU TÜR GİRİŞİMLERE ASLA MÜSAADE ETMEYİZ!"

Öte yandan, Türkiye’ye yönelik bu mesnetsiz ithamlarda bulunan bazı çevrelerin, bölgedeki hassas demografik yapı ile dini gruplar arasında kargaşa çıkartmayı hedeflediği; bu doğrultuda jeopolitik çıkar odaklı bir kara propaganda faaliyeti yürüttükleri açıkça görülmektedir. Türkiye, bölgesel barışın, istikrarın ve toplumsal bütünlüğün tesisi yönündeki sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Suriye’nin siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden bölücü faaliyetlere ve mezhep temelli çatışma senaryolarına karşı net bir duruş sergilenmekte, bu tür girişimlere asla prim verilmemektedir. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak ulusal ve uluslararası kamuoyunu gerçekler ışığında doğru bilgilendirmeyi sürdürürken, doğruluğu teyit edilmemiş, çarpıtılmış ve kasıtlı olarak üretilmiş içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.