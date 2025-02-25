Türkiye genelinde faaliyet gösteren şirketler inceleme altında! MASAK ve MİT FETÖ'cü şirketleri araştırıyor

Maydanoz Döner adlı restoran zincirine yapılan FETÖ operasyonu Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. 400’den fazla şubesi olan restoran zincirinin FETÖ terör örgütüne finansman desteği verdiği ortaya çıktı. FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına karşı MİT ve MASAK’ın ortak operasyonlarının devam edeceği öğrenilirken, Türkiye genelinde faaliyet gösteren şirketleri inceleme altına alındı.

FETÖ terör örgütüne karşı yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in ölümünden sonra yeni bir yapılanma yoluna giden örgütün finansman kaynaklarına karşı başlatılan operasyonlar sonucunda, 400'den fazla şubesi olan Maydanoz Döner restoran zincirinin FETÖ'ye bağlı olduğu ve örgüte ekonomik fayda sağladığı ortaya çıktı. Antalya merkezli 31 ilde yapılan operasyonlar sonucunda 353 kişi gözaltına alındı.

1.5 yıl süren tahkikat sonucunda MİT ve MASAK'ın gerçekleştirdiği operasyonla örgütün finans kaynaklarından bir tanesi daha çökertildi.

Gözaltına alınan 353 şüpheliden 197'sinin daha önceden FETÖ kapsamında adli işlem kaydının olduğu ortaya çıkarken 102 şüphelinin ise örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullancısı olduğu anlaşıldı.

TÜM ŞİRKETLERE KAYYIM ATANACAK!

FETÖ terör örgütünü güncel yapılanmasına karşı başlatılan operasyonların devam edeceği ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm şirketlerin inceleme altına alındığı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; Milli İstihbarat Teşkilatı ve MASAK''ın ortak operasyonları sonucunda FETÖ terör örgütüne fayda sağladığı anlaşılan tüm şirketlere kayyım atanacak.