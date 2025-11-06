Türkiye genelinde kaçak içki operasyonu! Binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi

Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada 81 ilde kaçak alkole karşı düzenlenen operasyonların detaylarını aktardı. Operasyon kapsamında 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre edildi, 179 kişi yakalandı.

"GEREĞİNİ YAPARIZ"

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda kaçak alkolün toplum sağlığına tehdit olduğunu belirterek, "Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın sağlığını, hem de hayatını hiçe saymaktadır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. ‘Biz gereğini yaparız’" ifadelerine yer verdi.