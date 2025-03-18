Türkiye hem F35 hem de Eurofighter istiyor! İşte yürütülen uçak diplomasisi

Gelişen teknolojiyle birlikte savunma sanayii alanında da büyük atılımlar yapan Türkiye, bölgesinde yaşanan savaşlardan ötürü her türlü savunma ve taarruz sistemlerini geliştirmeyi ve büyütmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda kendi insansız hava araçlarını, kendi gemilerini ve kendi savaş uçağını üretip geliştiren Türkiye, çıkartıldığı F35 programına yeniden katılmak isterken, Almanya’dan da Eurofighter uçaklarını almak istiyor. Yürütülen uçak diplomasisi olumlu sonuçlanırsa; 40 adet Eurofighter, 100 adet de F35 alınacak.

Tam bağımsız müreffeh bir Türkiye olma yolunda geliştirilen projeler, ülkemizi savunma sanayii alanında yıldızlar ligine çıkardı. İnsansız hava araçları teknolojisinde dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olan Türkiye, milli ve yerli savaş uçağı projesi KAAN için de gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

2028 yılında seri üretime geçecek olan yerli savaş uçağı projesinin alternatifi olarak düşünülen Almanya’nın ürettiği Eurofighter savaş uçaklarını almak için girişimlerine devam eden Türkiye, geçtiğimiz haftalarda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler öncülüğünde Alman yetkililerle bir araya gelerek, uçakların sipariş sürecini masaya yatırdı.

YILIN 3. ÇEYREĞİNDE SİPARİŞ SÜRECİ TAMAM!

İlk etapta 20 daha sonra bir 20 adet daha olmak üzere toplamda 40 adet Eurofighter savaş uçaklarını bünyesine katmak isteyen Türkiye, Alman yetkililerden fiyat aldı.

Yılın üçüncü çeyreğine kadar sipariş sürecinin tamamlanması beklenen uçakların teslimatı gerçekleşirse bir ilk olacak. Zira, Türkiye daha önce ABD üretimi dışında hiç savaş uçağı kullanmadı.

HEM EUROFİGHTER HEM DE F35!

Türkiye’nin kendi üretip geliştirdiği savaş uçağı KAAN’ın 2028 yılına kadar hazır olması beklenirken, coğrafyamızdaki gelişmeler bir hayli artmış durumda.

Yaşanan savaşlardan ötürü savunma ve taarruz alanında eksiksiz bir filoya sahip olmak isteyen Türkiye hem Eurofighter siparişlerini tamamlamak isterken hem de çıkartıldığı F35 programına yeniden katılmak istiyor.

ABD İLE ANLAŞILIRSA 100 ADET F35 ALINACAK!

Alman yetkililerle Eurofighter sürecini yürüten Türkiye, bir yandan da F35 programı için girişimlere başlayacak. ABD’de tekrardan başkan seçilen Donald Trump, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

Merakla beklenen görüşmenin en önemli konusu İsrail’in Orta Doğu politikaları ve Suriye’deki gelişmeler olacağı öğrenilirken, Türkiye F35 programına yeniden dahil olmak istediğini de özellikle belirtecek. Türkiye F35 programına dahil edilirse 100 adet tedarik edecek.

Dünyada hem F35 hem de Eurofighter savaş uçağına sahip olan iki ülke bulunuyor. İtalya ve İngiltere’nin dışında her iki uçağa sahip bir ülke bulunmazken, Türkiye üçüncü ülke olmak adına girişimlerini başarılı şekilde devam ettiriyor.

EUROFİGHTER ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Eurofighter Typhoon, modern savaş uçakları arasında kendine has bir yer edinen, çok rollü bir 4.5 nesil savaş uçağıdır. Eurofighter Konsorsiyumu üyeleri olan İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın ortak çalışmasıyla geliştirilen bu uçak hem hava üstünlüğü görevlerinde hem de kara ve deniz hedeflerine karşı operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Eurofighter Typhoon, saatte 2.495 km hıza ulaşabilen çift motorlu yapısı ve aerodinamik tasarımı sayesinde yüksek hız ve çeviklik sağlıyor. Uçağın kanat yapısı ve motor performansı, özellikle hızlı manevralar ve zorlu hava harekatları için idealdir. Bu özellikleriyle Eurofighter, düşman uçaklarına karşı üstünlük sağlayarak kritik görevlerde hava hakimiyeti kuruyor.

Eurofighter Typhoon’un en dikkat çekici yönlerinden biri de stratejik caydırıcılık sağlamasıdır. Düşman kuvvetleri üzerinde oluşturduğu psikolojik etki, ülkelerin savunma güçlerine prestij kazandırıyor. Typhoon’un varlığı, potansiyel tehditleri caydırarak çatışma riskini azaltıyor ve ülkelerin hava sahasını güvence altına almasını sağlıyor.

F35 SAVAŞ UÇAKLARI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

F-35 Lightning II, Lockheed Martin tarafından geliştirilen ve 5. nesil çok rollü bir savaş uçağıdır. Gelişmiş gizlilik (stealth) yetenekleri, sensör füzyonu ve ağ odaklı savaş kabiliyetleriyle modern hava kuvvetlerinin en ileri teknolojilerinden birini temsil eder. F-35’in üç ana varyantı bulunur: F-35A (konvansiyonel kalkış ve iniş), F-35B (kısa kalkış ve dikey iniş - STOVL) ve F-35C (uçak gemisi için tasarlanmıştır)

Görünmez uçak olarak bilinen F-35; çok rollü ve çok maksatlı bir savaş uçağıdır. Zamanını aşan yüksek teknoloji ürünü bir uçaktır. Klasik savaş uçağından beklenen rolü ve görevleri yerine getiren F-35; ilave olarak veri toplama, veriyi analiz etme ve anında işlenmiş veriyi dost unsurlara aktarma yeteneğine de sahiptir. Savaş alanındaki tüm hava, deniz ve kara unsurlarıyla çift yönlü iletişim kurabilen, ağ yetenekli gelişmiş bir uçaktır.

Genel Özellikler

Uzunluk: 15.67 m (F-35A)

Kanat Açıklığı: 10.7 m (F-35A ve F-35B), 13.1 m (F-35C)

Yükseklik: 4.33 m

Boş Ağırlık: Yaklaşık 13,290 kg (F-35A)

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 31,800 kg (F-35A)

Motor

Tür: Pratt & Whitney F135 turbofan motoru

İtici Gücü:

43,000 lb (191 kN) afterburner ile (F-35A ve F-35C)

F-35B için ek olarak dikey iniş/kalkış için bir lift fan sistemi mevcut

F-35, süperseyir (supercruise) yeteneğine tam anlamıyla sahip değildir, ancak yüksek hızlarda verimli çalışır.