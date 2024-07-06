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Türkiye-Hollanda maçı öncesi heyecan dorukta! Türk taraftarlar Milli Takımı bozkurt selamıyla karşıladı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
06 Temmuz 2024 12:08 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 13:10

A Milli Takımımız, bugün 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacak. UEFA'nın skandal Merih Demiral kararından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da takip edeceği maç öncesi Berlin'de toplanan Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı bozkurt selamıyla karşıladı.

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımız, çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile Türkiye saati ile 22:00'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Milli maç öncesi Türk taraftarlar Milli Takım'a destek için Berlin'e akın etti.

Avusturya maçında Merih Demiral'ın bozkurt işaretine UEFA tarafından gelen 2 maçlık ceza, kamuoyunda oldukça tepki topladı.

Türkiye-Hollanda maçı öncesi heyecan dorukta! Türk taraftarlar Milli Takımı bozkurt selamıyla karşıladı. - 1. Resim

COŞKULU KARŞILAMA 

Bu olayların ardından Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü karşıladı.

Türk taraftarların karşılamada bozkurt işareti yapması da dikkatlerden kaçmadı.

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Milyonların nefesini tutup beklediği maçta 'Bizim Çocuklar', Hollanda'yı yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Türkiye-Hollanda maçı öncesi heyecan dorukta! Türk taraftarlar Milli Takımı bozkurt selamıyla karşıladı. - 2. Resim

MAÇI FRANSIZ HAKEM TURPIN YÖNETECEK

Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.  Hollanda ile Türkiye arasındaki maçı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Türkiye-Hollanda maçı öncesi heyecan dorukta! Türk taraftarlar Milli Takımı bozkurt selamıyla karşıladı. - 3. Resim

İŞTE MUHTEMEL 11'LER: 

HOLLANDA: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo

TÜRKİYE: Mert Günok; Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan; Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz; Arda Güler

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Kaynak: tgrthaber.com
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