Türkiye-Hollanda maçı öncesi heyecan dorukta! Türk taraftarlar Milli Takımı bozkurt selamıyla karşıladı
A Milli Takımımız, bugün 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacak. UEFA'nın skandal Merih Demiral kararından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da takip edeceği maç öncesi Berlin'de toplanan Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı bozkurt selamıyla karşıladı.
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımız, çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile Türkiye saati ile 22:00'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.
Milli maç öncesi Türk taraftarlar Milli Takım'a destek için Berlin'e akın etti.
Avusturya maçında Merih Demiral'ın bozkurt işaretine UEFA tarafından gelen 2 maçlık ceza, kamuoyunda oldukça tepki topladı.
COŞKULU KARŞILAMA
Bu olayların ardından Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü karşıladı.
Türk taraftarların karşılamada bozkurt işareti yapması da dikkatlerden kaçmadı.
A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Milyonların nefesini tutup beklediği maçta 'Bizim Çocuklar', Hollanda'yı yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.
MAÇI FRANSIZ HAKEM TURPIN YÖNETECEK
Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Hollanda ile Türkiye arasındaki maçı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER:
HOLLANDA: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo
TÜRKİYE: Mert Günok; Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan; Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz; Arda Güler