Türkiye - Hollanda maçının ardından konuşan Fatih Terim'den çarpıcı sözler: Çok yazık

07 Temmuz 2024 10:18 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 10:18

EUR0 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında çeyrek finale kadar yükselen Milli takımımız, Hollanda ile oynadığı yarı finale çıkma mücadelesini kaybederek turnuvaya veda etti.

Maçın ardından oynanan oyun ile ilgili açıklamalar yapan Fatih Terim; "İkinci yarı Weghorst’un girişi ile beraber Hollanda tempoyu arttırıp bireysel yetenekli oyuncuları da devreye sokunca daha etkili oldu.Biz maalesef ikinci yarının başında geriye çok yaslandık. Pas yapmayı unuttuk. Şimdi böyle bir anda Hollanda’nın baskısından kurtulamazsınız." İfadelerinde bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"ÇOK YAZIK OLDU"

Turnuvada en rahat kazanabileceğimiz maç Hollanda maçıydı. Çok çabuk şut ve pas pozisyonları yarattık. Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Başarılı olamazsınız. Takımımızın gerçekten çok önemli bir ofansif gücü var, dolayısıyla bizim için çok yazık oldu.

"SADECE YARI FİNALİ DEĞİL, FİNALİ DE KAYBETTİK"

Ben Türkiye'nin sadece yarı finali değil, finali de kaybettiğini söyleyebilirim. İngiltere’nin de bizim oyunumuz karşısında çokta fazla şansı olacağını düşünmeyen biriyim. Hollanda’yı bir daha böyle defansta çok hata yapan, ağır oynayan, topun arkasına geçerek on kişi rakibinin gelmesini bekleyen bir şekilde bulamazsınız.

İkinci yarı onlar değişikliklerle oyunu değiştirdi ama bizde bir şeyler değişmedi. Son 10 dakikaya skor dezavantajıyla girdik 4-2-3-1’e döndük. Kerem girdi, Okay girdi. Kenan’la Salih çıktı ama Hollanda’nın tempoyu arttırıp bireysel yetenekli oyuncularını devreye sokmasını maalesef önleyemedi.