Türkiye ile KKTC arasında anlaşma sağlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 21 Mart 2025'te imzalanan "İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İki ülke arasındaki ekonomik ve mali iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan bu anlaşma, taraflar arasındaki köklü bağları daha da pekiştirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.