Gündem
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Türkiye-İran sınır kapısında 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 3'üncü gününde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Gümrük Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor. İşte detaylar...

Türkiye-İran sınır kapısında 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
İsrail ve ABD'nin 'a saldırısının ardından Esendere Gümrük Kapısı’nda yaşanan yoğunluk nedeniyle yaklaşık 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Türkiye-İran sınır kapısında 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu



İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 3’üncü gününde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Gümrük Kapısı’nda yoğunluk yaşanıyor. İşlemlerin yavaşlamasıyla birlikte sınırda yaklaşık 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Bölgedeki askeri hareketlilik ve tırmanan gerginlik, sınır ticareti ve lojistik geçişlerini olumsuz etkiledi. Türkiye’den İran’a yük taşıyan çok sayıda tır, gümrük sahası ve çevresinde bekleyişini sürdürüyor.

Türkiye-İran sınır kapısında 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

'GÜNLERDİR SINIRDA BEKLİYORUZ'

Sınır kapısında 5 gündür geçiş sırası beklediğini belirten tır şoförü Ahmedi Pjani, bölgedeki belirsizlik ve teknik aksaklıklar nedeniyle zor durumda olduklarını ifade etti. Pjani, "Günlerdir sınırda bekliyoruz. İnternet bağlantısı olmadığı için ailelerimizle iletişim kuramıyoruz ve herkes büyük bir tedirginlik yaşıyor. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta güçlük çekiyoruz; yiyeceğimiz tükenmek üzere, hijyen imkanları ise yetersiz. Bu duruma bir an önce çözüm getirilmesini bekliyoruz. Savaş herkes için kötü sonuçlar doğurur. Temennimiz bu sürecin kısa sürede sona ermesi ve işimize dönmemizdir" dedi.

Yetkililerin gümrükteki geçiş süreçlerini hızlandırmak ve oluşan yoğunluğu eritmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Rusya, ABD-İsrail saldırılarında sessizliğini bozdu: Saldırıları derhal durdurun
Tahran’da saldırının yol açtığı yıkım kamerada! Sivil yerleşim alanında 20 kişi öldü
