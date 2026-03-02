Rusya, ABD-İsrail saldırılarında sessizliğini bozdu: Saldırıları derhal durdurun

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırıları sonrası ateşkes çağrısında bulundu. Bakanlık, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırgan tutumu sonucunda silahlı çatışmanın tüm Orta Doğu bölgesine yayılmasından endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık açıklamasında, ABD ve İsrail’in egemen bir devlet olan İran’da, ülke liderlerini hedef almak da dahil olmak üzere en sert yöntemlerle rejim değişikliği arayışında olduğu öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin bununla da kalmayarak İran ile Arap komşuları arasındaki normalleşme sürecini sekteye uğratmaya çalıştığı iddia edildi.

"SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

Tüm tarafların saldırılarını derhal durdurması talep eden Bakanlık, "Bölgedeki tüm ülkelerde sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için kapsamlı önlemlerin şartsız bir öncelik olarak benimsenmesini talep ediyoruz" dedi.

Bakanlık, "İran'ın Minab kentindeki bir okula düzenlenen ve onlarca masum çocuğun öldüğü bildirilen saldırı, kesin bir şekilde kınanmalıdır. İran'da veya Arap devletlerinde olsun, sivil tesislere yönelik her türlü saldırı kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır" dedi.

Tarafları, anlaşmazlıklarını çözmek için güç kullanımından vazgeçmeye çağıran Bakanlık, "Tarafları bölgedeki her devletin meşru güvenlik çıkarlarına tam saygı göstererek, tüm çözülmemiş sorunları çözmek için siyasi ve diplomatik yola dönmeye bir kez daha çağırıyoruz" dedi.