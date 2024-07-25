Türkiye, Katar'a F-16 gönderiyor

25 Temmuz 2024 17:06 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 17:06

Türk savunma sanayi alanındaki gelişmeler ve askeri alandaki yatırımlar birçok ülkenin dikkatini çekiyor. Katar, Türk İHA’larını eğitim ve operasyonel olarak kullanıyor. Son 5 yıl içinde Türkiye’den çok önemli savunma ve havacılık sanayi tedarikleri gerçekleştiren Katar’da askeri alanda yeni gelişmeler yaşanıyor.

KATAR İLE ASKERİ ORTAKLIK

Katar’daki Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası’nda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudu artıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar’da ‘Kara Unsur Komutanlığı’nın ardından ‘Hava Unsur Komutanlığı’ ile ‘Deniz Unsur Komutanlığı’nı da aktif hale getiriyor.

F-16'LAR KATAR'A GİDİYOR

Bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait 2 adet TUZLA Sınıfı Karakol Botu (TCG KUMKALE ve TCG KUŞADASI), 26 Temmuz’da Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’ndan Katar’a törenle uğurlanacak. Akabinde ise Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-16 Fighting Falcon savaş uçağı, 30 Temmuz’de Katar’a intikal edecek.

Hava ve deniz unsur komutanlıklarının faal hala gelmesiyle birlikte Katar Silahlı Kuvvetleri’yle yapılan çalışmalar, eğitimler, tatbikatlarla ortak bilgi, tecrübe ve yetenek paylaşımı farklı alanlarda da yaygınlaştırılacak.

Ağustos ayından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar’da; T-155 FIRTINA Obüsü, ZMA-15 Zırhlı Muharebe Aracı, TUZLA Sınıfı Karakol Botu ve F-16 Fighting Falcon savaş uçağı gibi bir dizi önemli platformu konuşlandırmış olacak.