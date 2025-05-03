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 | Merve Yaz

Türkiye Netanyahu'nun uçuşuna izin mi verdi? DMM iddiaları yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uçağına Türkiye üzerinden üst uçuş izni verildiği iddialarını yalanladı.

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Türkiye Netanyahu'nun uçuşuna izin mi verdi? DMM iddiaları yalanladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 16:13

Kamuoyunu yanıltıcı bilgi kirliliği bir bir yalanlanmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin Azerbaycan'ı ziyaret edecek İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağına Türk hava sahasının kullanımına izin verdiği iddia edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Netanyahu’nun uçağına Türkiye üzerinden üst uçuş izni verildiği iddialarını yalanladı. Haber, sosyal medyada kısa sürede yayılınca, Dışişleri Bakanlığından da yalanlama geldi.

Türkiye Netanyahu'nun uçuşuna izin mi verdi? DMM iddiaları yalanladı

DMM şu açıklamayı yaptı:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Türkiye, Netanyahu’nun uçağı için hava sahasını açtı” iddiası doğru değildir.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 7 Mayıs’ta Azerbaycan’a yapacağı ziyaret için Türk hava sahasının açılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Türkiye, İsrail’in Gazze’ye karşı yürüttüğü soykırım politikaları sonucu hava sahasını İsrail uçaklarına kapatmıştır.

Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanında durmaya devam etmektedir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

https://x.com/dmmiletisim/status/1918646938867556819

'ÖYLE BİR TALEP GELMEDİ'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Sözcü Keçeli, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, "İsrail Başbakanı'nın uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Bu yönde bize iletilen bir talep de bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#türkiye
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#Bilgi Kirliliği
#Gündem
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