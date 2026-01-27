Türkiye ölen ermeni askerlin ailelerine yardım edecek iddiaları! DMM'den jet hızında yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını içeren bir kararname imzaladığına iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı. DMM, iddiaların tamamen asılsız olduğunu aktardı.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ HEDEF ALINIYOR

Açıklamada, "Kamuoyunun ülkemizi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan dezenformasyonlara itibar etmemesi; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/dmmiletisim/status/2016032930028498966