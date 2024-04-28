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28 Nisan 2024 15:04 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 15:46

Türkiye semalarında peş peşe esrarengiz görüntüler! Gökyüzünde insanı andıran cisimler

Son günlerde Türkiye semalarında görülen insana benzeyen cisimler vatandaşları tedirgin ediyor. Muş ve Hatay'dan sonra şimdi de Elazığ'da esrarengiz cisimler görülmeye başladı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sosyal medyanın gündeminde yer alan görüntüler gündeme oturdu. Muş, Hatay ve Elazığ'da insana benzeyen cisimler uçarken görüldü. 

ÖNCE MUŞ'TA GÖRÜLDÜ

Dün ilk olarak Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında tanımlanamayan bir cisim görüldü. Koyun otlatan bir çobanın cep telefonu ile çektiği cisim uçan bir insanı andırıyor.Türkiye semalarında peş peşe esrarengiz görüntüler! Gökyüzünde insanı andıran cisimler - 1. Resim

GÖRENLER ŞOKE OLDU

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Okçular köyü Avdelan mezrasında garip bir cisim görüldü. Sabah saatlerinde gökyüzünde ilerleyen cisim, Özgür Özcan tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anlar tedirgin ederken görüntüyü çeken Özcan, şaşkınlığını gizleyemedi.

Türkiye semalarında peş peşe esrarengiz görüntüler! Gökyüzünde insanı andıran cisimler - 2. Resim

İNSANA BENZETİLDİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde tanımlanamayan cisimler görüldü. İskenderun semalarında beliren 3 cisim, 35 yaşındaki Ali Değirmenci isimli vatandaş tarafından görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde de benzer şekilde görülen cisimler, insan figürüne benzetildi. Gökyüzündeki cisimleri cep telefonu kamerasına kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci, o cisimleri ilk gördüğümdeki şoku ve heyecanını gizleyemediğini belirtti.Türkiye semalarında peş peşe esrarengiz görüntüler! Gökyüzünde insanı andıran cisimler - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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