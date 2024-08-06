Türkiye sınırında terör örgütü yasaklandı! Irak yönetiminin aldığı kararda Hakan Fidan detayı dikkat çekti

06 Ağustos 2024 15:12 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:12

Türkiye, terörle mücadelede yeni bir zafer daha elde etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘sadece teröristlerle değil aynı zamanda terörle de mücadele ediyoruz’ ifadelerinin gerçek manada hayata geçtiğini bu kez de Irak’ta gördük.

Mart ayında PKK’yı ‘yasaklı terör örgütleri’ listesine alan Irak, yeni bir adım daha atarak PKK ile iş birliği içinde olan 3 siyasi partiyi kapatma kararı aldı.

Irak Yüksek Yargısı aldığı karar ile Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi, Demokratik Mücadele Cephesi Partisi ve Tevgera Azadi Partisi isimli sözde siyasi partilerin tüm faaliyetlerini sonlandırdı. Ayrıca sözde siyasi partilere ait mallara da el konulması yönünde talimat verildi.

Irak yönetiminin aldığı bu kararların, Türkiye’nin dış politikasında yaşanmış bir başarı daha olarak değerlendirildi.

Tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel’e süreci değerlendiren ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Dr. Bilgay Duman; Irak yönetiminin aldığı bu kararların iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini ifade ederek şunları söyledi:

"PENÇE HAREKATLARI ETKİLİ OLDU"

Son dönemde gelişen Türkiye- Irak ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye'nin Pençe Harekatları serisinin etkisinin de olduğunu söylemek mümkün.

Pençe Harekatları ile Irak'ın kuzeyinden baskılanan PKK şehir merkezlerine doğru kaymak durumunda kalmış ve böylece Irak otoritesi ile karşı karşıya gelmiştir.

Bu da Irak egemenliği için bir tehdit oluşturmaya başladı. Yani Irak için PKK konusunda tehdit algısı ve seviyesi değişti.

Ayrıca Irak'ın nispeten önceki dönemlere göre istikrarı yakalaması, Irak'ın ikincil sorunlara da yönelmesini beraberinde getirdi.

"HAKAN FİDAN'IN YÜRÜTTÜĞÜ DIŞ POLİTİKA KARARLARI BAŞARILI OLDU"

Kalkınma Yolu Projesi konusunda da ortak bir uzlaşıya varılması, iki ülke arasındaki sorunlu konuların çözülmesi konusundaki iradenin güçlenmesine sebep oldu.

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın yürüttüğü etkili ve efektif dış politikanın da, Irak yönetiminin bu kararları almasında etkili oldu.