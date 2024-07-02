Türkiye-Suriye sınır hattında kritik süreç! 'MİT devreye girecek, ABD'nin varlığı sorgulanacak'

02 Temmuz 2024 17:39 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 17:39

Kayseri'de 5 yaşındaki küçük çocuğa Suriye uyruklu bir şahsın tacizde bulunması sonrasında Hatay, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul'da gerilim tırmandı. Yaşanan olaylara karşı dün akşam saatlerinde Suriye'de başlayan provokasyonlar artarak devam etti.

Önce Beşar Esad'ın 'Türkiye ile müzakerelere açığız' söylemleri, daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Görüşmemek için bir sebep yok' demesi, iki ülke arasında uzun yıllardır yaşanan gerilimin çözüme kavuşması için atılan adımlar olarak değerlendirildi.

Peş peşe gerçekleştirilen bu açıklamalar sonrasında, sokaklarda gerilim tırmandırıldı. Yaşanan hadiselerin zamanlaması ise dikkat çekti. Türkiye ve Suriye arasında müzakere ortamının kurulmasını istemeyenler devreye girdi ve sokakta şiddet olayları başladı. İki ülke arasında yapılacak görüşmeyi istemeyenlerin ABD ve İsrail olduğu değerlendirildi.

Yaşanan tüm bu süreci tgrthaber.com özel haberler editörü Emir Yücel'e anlatan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin çok kritik mesajlar verdi.

Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'in açıklamaları şu şekilde:

BÖLGEDE AMERİKA'NIN VARLIĞI SORGULANACAK!

Sayın Cumhurbaşkanı eğer Esad ile görüşecekse ki ben görüşeceklerine inanıyorum. Bu görüşmede çok kapsamlı konular masaya yatırılacak ancak en önemli unsurlardan bir tanesi de ABD'nin bölgedeki varlığı sorgulanacak. Bu tarihi görüşme öncesinde yaşananların amacı çok açık ve nettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad'ın görüşmesini ABD, İsrail, İran ve bazı Arap ülkeleri istemiyor. İstememelerin sebebi ise bu görüşme sonrasında bölgede oluşacak refah ortamı bazı devletleri memnun etmeyecek. Devletlerin yanı sıra bölgede mafyalaşma ve çeteleşme çok yaygınlaştı. Bu çeteler bazı devletlerle müşterek hareket ediyor.

Uyuşturucu trafiğini yönetip rant elde ediyorlar. Dolayısıyla bölgede barışın sağlanması için mücadele edenlerden daha fazla istemeyenler de mücadele ediyor. Tüm dünya biliyor ki, Türkiye'nin kontrolünde sağlanacak bir barış ortamında çeteleşme ve mafyalaşmaya müsaade edilmeyecektir.

"TÜRKİYE'DEKİ KARIŞIKLIK KİME YARAR?"

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan sokakta şiddet olaylarını değerlendirmek gerekirse de eğer, bu olayların kime yarayacağını düşünmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu olayları çıkartan için muhalefet partileridir diyor. Bu olayların çıkmasında muhalefetin de tutumunu sayabiliriz ancak, benim görüşüm yabancı İstihbarat servislerinin devreye girmesiyle olayların ateşlendiğini düşünüyorum.

Türkiye'de yaşanan bu karışıklığın bir takım İstihbarat servisleri tarafından desteklendiği ve ülkedeki barış ortamının bozulması için tehlikeli adımlar atıldığı gözüküyor.

"MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI SORUMLULUK ALACAK"

Bölgede huzuru kaçırmak için, rantlarına zarar gelmemesi için, uyuşturucu trafiğinin devam etmesi için, bir takım güçler olayların büyümesi noktasında devreye girmiş durumda. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisine yönelik tehditlerine karşı aldığı reaksiyonlar her zaman doğru zamanda ve doğru yerde olmuştur.

Ülkemizin huzuru ve refahı için de aynı reaksiyonu hiç şüphesiz gösterecektir. Olayların daha da büyümemesi için, bölgede barışın sağlanması ve ülke içindeki sokakta şiddet olaylarının yenilenmemesi için Milli İstihbarat Teşkilatı var gücüyle çalışacak ve herhangi bir olay yaşanmadan önüne geçecektir.

"GERİ GÖNDERME İŞLEMLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR GEREKLİDİR"

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad arasında yapılacak görüşmede muhakkak ülke içindeki mültecilerin geri gönderme süreci de konuşulacaktır. Ancak bu süreç hiçte kolay bir süreç değil.

Uzun çalışmalar yapılması şart. Hatta seçilecek üniversitelerin bu konu da detaylı bir çalışma yapması gerekiyor. Liderlerin görüşmesi öncesinde veya sonrasında ilgili birimlerin ortak şekilde bir faaliyet yürütmeleri gerekecektir.