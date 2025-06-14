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 | Banu İriç

Türkiye üzerinden İsrail'e bilgi aktarılıyor iddiası! DMM'den 5'inci kol faaliyeti uyarısı

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Türkiye’nin Malatya’daki Kürecik Radar Üssü üzerinden İsrail’e istihbarat sağladığı iddiası sosyal medyada bazı kesimler tarafından ortaya atıldı.. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bu haberlere sert yalanlama geldi.

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Türkiye üzerinden İsrail'e bilgi aktarılıyor iddiası! DMM'den 5'inci kol faaliyeti uyarısı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 18:44

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan bölgesel gerilimde Türkiye'deki Kürecik Radar Üssü üzerinden İsrail’e bilgi aktarıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye üzerinden İsrail'e bilgi aktarılıyor iddiası! DMM'den 5'inci kol faaliyeti uyarısı

"VERİ PAYLAŞIMI SADECE NATO MÜTTEFİKLERİYLE"

Kürecik Radar Üssü’nün Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO müttefiklerinin korunması amacıyla kurulduğu açıklamada vurgulandı. Üsten elde edilen verilerin yalnızca NATO prosedürleri kapsamında, NATO müttefiki ülkelerle sınırlı çerçevede paylaşıldığı belirtilirken, İsrail gibi NATO üyesi olmayan ülkelere veri aktarımının kesinlikle söz konusu olmadığının altı çizildi.

"5. KOL FAALİYETİ"

Açıklamada, "Kürecik radar üssünden İsrail’e bilgi aktarıldığı" yönündeki iddiaların ya bir gaflet ürünü ya da kasıtlı olarak yürütülen 5. kol faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek yıkıcı eylemler olduğu ifade edildi. Ayrıca, Türkiye'nin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren konularda kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin paylaşılmasının Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca suç teşkil ettiği hatırlatıldı.

Türkiye’nin, İsrail’in Ortadoğu’daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı net bir tutum sergilediği vurgulanan açıklamada, bu duruşun NATO içindeki süreçlerde de sürdüğü, İsrail'in NATO tatbikatlarına katılımına yönelik gerekli karşı tavrın da alındığı belirtildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulan açıklamada, yanlış ve yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

https://x.com/dmmiletisim/status/1933905325343621198

ETİKETLER
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