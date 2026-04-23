Gündem
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e sert kınama: 'Mescid-i Aksa sadece Müslümanlarındır'

Türkiye’nin başını çektiği 8 ülke, İsrailli yerleşimciler ve bakanların Mescid-i Aksa baskınlarını ortak bir açıklamayla kınadı. Bakanlar, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanının tamamının sadece Müslümanlara ait olduğunu ve İsrail'in bölgede hiçbir egemenliğinin bulunmadığını vurguladı.

Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e sert kınama: 'Mescid-i Aksa sadece Müslümanlarındır'
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 23:04
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 23:04

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları, İsrailli yerleşimcilerin ve aşırılıkçı bakanların, İsrail polisinin koruması eşliğinde /Harem-i Şerif’e yönelik devam eden baskınları ve avlusunda İsrail bayrağı çekilmesini kınadı.
Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin dışişleri bakanları tarafından Mescid-i Aksa’nın hukuki statüsüne ve İsrail’in bu konudaki politikalarına ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Kudüs’ün Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarının tarihi ve hukuki statüsüne yönelik İsrail işgal makamlarının tekrarlanan ihlallerini, özellikle İsrailli yerleşimcilerin ve aşırılıkçı bakanların, İsrail polisinin koruması eşliğinde Mescid-i Aksa / Harem-i Şerif’e yönelik devam eden baskınlarını ve avlusunda İsrail bayrağının çekilmesini kınadılar. Bakanlar, Mescid-i Aksa / Harem-i Şerif’teki bu kışkırtıcı eylemlerin uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu ve dünya genelindeki Müslümanlara yönelik kabul edilemez bir provokasyon ve kutsal şehrin kutsiyetine yönelik açık bir ihlali teşkil ettiğini yinelediler" ifadelerine yer verildi.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e sert kınama: 'Mescid-i Aksa sadece Müslümanlarındır'

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini ve yerleşimci şiddetini kınayarak uluslararası hukukun uygulanması çağrısında bulundu.
Bakanlar, İsrailli yerleşimcilerin ve aşırılıkçı bakanların İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ve avlusunda İsrail bayrağı çekilmesini kınadı.
Mescid-i Aksa / Harem-i Şerif'in 144 dönümlük alanının tamamının sadece Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu ve Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Vakıfları ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi'nin münhasır yetkiye sahip yasal merci olduğunu yinelediler.
İsrail'in 30'dan fazla yeni yerleşim birimini onaylama kararı dahil olmak üzere hız kazanan yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve Filistinlilere karşı devam eden yerleşimci şiddetini kınayarak sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundular.
İşgal altındaki Filistin topraklarının ilhak edilmesi veya Filistin halkının yerinden edilmesine matuf herhangi bir adımı kategorik olarak reddettiler ve uluslararası topluma İsrail'i durdurması yönündeki çağrılarını yinelediler.
Bakanlar, iki devletli çözüm temelinde kapsamlı bir barışa ulaşılması için siyasi bir çözümün ilerletilmesini teminen tüm bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundular.
Bilgi Okunma süresi 49 saniyeye düşürüldü.

"Filistinlilere karşı devam eden şiddeti kınayarak sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundular"
Bakanların, Kudüs ile buradaki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarının tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimi kategorik olarak reddettiklerini belirttikleri açıklamada, "Bu statünün korunması gerektiğini vurguladılar ve bu bağlamda Haşimi himayesinin tarihi özel rolünü tanıdıklarını belirttiler. Bakanlar, 144 dönümlük Mescid-i Aksa / Harem-i Şerif alanının tamamının sadece Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu, Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Vakıfları ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi'nin, mübarek Mescid-i Aksa / Harem-i Şerif’in işleyişini yönetmek ve buraya girişi düzenlemek konusunda münhasır yetkiye sahip yasal merci olduğunu yinelediler. Bakanlar ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Uluslararası Adalet Divanı’nın 2024 yılındaki istişari görüşü de dahil olmak üzere uluslararası hukukun ağır bir ihlalini teşkil eden, İsrail’in 30’dan fazla yeni yerleşim birimini onaylama kararı da dahil olmak üzere hız kazanan yasa dışı yerleşim faaliyetlerini kınadılar. Bakanlar, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin okullarına ve Filistinli çocuklara yönelik ahiren gerçekleştirilen saldırılar da dahil olmak üzere, Filistinlilere karşı devam eden ve tırmanan yerleşimci şiddetini de kınayarak sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundular" denildi.

Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e sert kınama: 'Mescid-i Aksa sadece Müslümanlarındır'

"İSRAİL’İN İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA’DAKİ YASA DIŞI UYGULAMALARINA SON VERME ÇAĞRILARINI YİNELEDİLER"

İsrail’in, işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliğinin bulunmadığını vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İşgal altındaki Filistin topraklarının ilhak edilmesi veya Filistin halkının yerinden edilmesine matuf herhangi bir adımı kategorik olarak reddettiler. Bakanlar, bu tür eylemlerin, Filistin Devleti’nin varlığını sürdürebilmesine ve iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik kasıtlı ve doğrudan bir saldırıyı teşkil ettiğini, gerilimi artırdığını, barış çabalarını baltaladığını ve gerilimi düşürmeyi ve istikrarı yeniden tesis etmeyi amaçlayan süregelen girişimleri engellediğini belirttiler. Bakanlar, uluslararası topluma yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi; İsrail’i işgal altındaki Batı Şeria’da tehlikeli tırmanışı durdurmaya ve yasa dışı uygulamalarına son vermeye zorlaması yönündeki çağrılarını yinelediler. Bakanlar, uluslararası topluma sorumluluklarını üstlenme ve bu ihlallerin durdurulmasını teminen net ve kararlı tutum alma çağrısında bulundular. Bakanlar ayrıca, uluslararası topluma, temelinde kapsamlı bir barışa ulaşılmak üzere siyasi bir çözümün ilerletilmesini teminen tüm bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundular. Bakanlar, başta kendi kaderini tayin ve 4 Haziran 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni hayata geçirme hakkı olmak üzere Filistin halkının meşru haklarına verdikleri sarsılmaz desteği yinelediler."

